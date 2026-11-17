W nocy i rano 17 listopada rosyjskie wojska atakują stolicę rakietami balistycznymi. W związku z wybuchami tymczasowo wstrzymano ruch pociągów na zielonej linii metra. W sieci pojawiają się również doniesienia o kolejnej próbie uderzenia na kijowskie mosty.

Ruch pociągów metra na „zielonej” linii między stacjami „Osokorki” a „Czerwony Chutir” został tymczasowo wstrzymany. Przyczyną jest uszkodzenie naziemnej infrastruktury stołecznego metra w wyniku kolejnego nocnego ostrzału Kijowa.

Obecnie pociągi kursują wyłącznie na odcinku podziemnym – od stacji „Syrets” do stacji „Wydubycze”. Władze Kijowskiego Zarządu Miejskiego (KMDA) obiecały przekazać dodatkowe informacje na temat dalszych zmian w rozkładzie jazdy oraz terminów przywrócenia ruchu na odcinku „Osokorki” – „Czerwony Chutir”.

W Kijowie zamknięto Most Północny i Most Południowy po atakach Rosji: transport publiczny zmienił trasy.

Rosja zaatakowała rakietami Most Północny i Most Południowy w Kijowie – poinformował Klitschko.

Wcześniej w Kijowie naprawiono uszkodzony przez drona Most Północny.

Rano 4 października podczas ataku dronowego rosyjski dron samobójczy eksplodował na jezdni Mostu Północnego w Kijowie.

W wyniku ataku z 4 października na stołeczny Most Północny uszkodzona została magistrala ciepłownicza. Z tego powodu w dzielnicy Desniańska tymczasowo zabrakło ciepłej wody.

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