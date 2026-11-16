W drugiej połowie dnia 16 listopada w stolicy stopniowo przywracana jest praca naziemnego transportu elektrycznego. Specjaliści z „Kyivpastrans” rozpoczęli przywracanie tramwajów i trolejbusów na trasy, a tymczasowe autobusy będą nadal kursować do końca dnia.

Autobusy, które tymczasowo zastępowały trasy transportu elektrycznego, będą kursować do końca dnia. Kontynuowane będą również przewozy pasażerskie wzdłuż czerwonej i zielonej linii metra.

W tym celu przewidziano następujące trasy:

nr 1-M — stacja metra „Pałac Sportu” — stacja metra „Lisowa”;

nr 1-MA — stacja metra „Lisowa” — stacja metra „Arsenalna”;

nr 1-MD — stacja metra „Darnica” — stacja metra „Pałac Sportu”;

nr 3-M — stacja metra „Wydubicze” — stacja metra „Osokorki”;

nr 22-TL — ulica Trostianecka — stacja metra „Lybidska”.

Informację tę podała Kijowska Miejska Administracja Państwowa.

Przypomnijmy, że Kijów nie będzie w stanie całkowicie zastąpić transportu elektrycznego autobusami, jak oświadczyła Kijowska Miejska Administracja Państwowa.

Wcześniej Zełenski polecił przygotować rezerwowe schematy połączeń komunikacyjnych w Kijowie.

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak rakietami skrzydłowymi na Most Północny w Kijowie. W wyniku nocnego ataku uszkodzono nawierzchnię wiaduktu, sieć trakcyjną trolejbusową oraz linię elektroenergetyczną.

W związku ze skutkami ataku rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasę autobusów przejeżdżających przez Most Północny. Obecnie transport publiczny jest kierowany na objazd przez most Podilski.

Czytaj nas na