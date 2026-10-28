W Kijowie policjant użył broni przeciwko psu, który zaatakował ludzi w schronisku

W dzielnicy Podil w Kijowie policjanci użyli broni palnej wobec agresywnego psa, który ukrywał się w budynku mieszkalnym i atakował ludzi.

Według informacji kijowskiej policji patrolowej na specjalną linię 112 wpłynęło zgłoszenie dotyczące zwierzęcia, które zachowywało się agresywnie. Na miejscu funkcjonariusze zastały mężczyznę z psem bez kagańca.

Policjanci poprosili właściciela o uspokojenie zwierzęcia, jednak podczas próby zbliżenia się do mężczyzny pies nagle rzucił się na inspektora i ugryzł go w rękę.

Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia funkcjonariusza policjant użył służbowej broni palnej w kierunku zwierzęcia. Po incydencie rannemu inspektorowi udzielono pomocy medycznej.

Źródło: Policja patrolowa w Kijowie, Telegram

W Tarnopolu 17-letni mieszkaniec miasta naszczuł psa rasy bojowej na funkcjonariuszkę policji, w wyniku czego kobieta odniosła rany szarpane twarzy. W związku z tym zdarzeniem organy ścigania wszczęły postępowanie karne. Nieletniemu grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

W Irpieniu w pobliżu jednego z supermarketów znaleziono uwiązanego psa, obok którego pozostawiono notatkę i dokumenty. W notatce napisano, że zwierzę należało do zmarłego żołnierza.

W Kijowie 34-letni mężczyzna został skazany na sześć lat pozbawienia wolności za okrutne traktowanie psa oraz kradzież z samochodu.

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