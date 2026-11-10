W Kijowie funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie kobiety

Funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 49-letniego mieszkańca obwodu kijowskiego, którego podejrzewa się o zgwałcenie kobiety w dzielnicy Dnieprowskiej stolicy.

Zgodnie z materiałami śledztwa podejrzany przyszedł z wizytą do znajomego i, korzystając z nieobecności gospodarza, spożywał napoje alkoholowe wraz z jego współlokatorką. Następnie sprawca pokonał opór ofiary i dopuścił się wobec niej aktów przemocy na tle seksualnym.

W wyniku napaści kobieta odniosła liczne obrażenia ciała i została hospitalizowana w celu udzielenia jej pomocy medycznej. Policjanci zatrzymali podejrzanego bezpośrednio na miejscu przestępstwa. Prokuratura okręgowa w Dnieprze postawiła mężczyźnie zarzut na podstawie części 1 artykułu 152 Kodeksu karnego Ukrainy, który przewiduje karę pozbawienia wolności na okres do pięciu lat.

Źródło: Policja w Kijowie.

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