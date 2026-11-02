W Kijowie wyznaczono osobę odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania stolicy

Pełniący tymczasowo obowiązki szefa Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Andrij Tkaczow podpisał zarządzenie w sprawie mianowania Farkhada Gulijewa na stanowisko zastępcy szefa KMWA. Na nowym stanowisku będzie zajmował się kwestiami zapewnienia funkcjonowania stolicy, a także jej bezpieczeństwa i stabilności w warunkach stanu wojennego.

Przed rozpoczęciem pełnej inwazji Farhad Gulijew zajmował się praktyką adwokacką. W 2022 roku dobrowolnie wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy, gdzie przeszedł drogę od żołnierza jednostki bojowej do stanowisk kierowniczych w Ministerstwie Obrony Ukrainy.

Informację tę podała służba prasowa KMVA.

Przypomnijmy, że 21 lipca na stanowisko tymczasowego pełniącego obowiązki szefa Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej mianowano Andrieja Tkaczowa. Przed tą nominacją urzędnik ten pełnił funkcję pierwszego zastępcy byłego szefa KMWA Timura Tkaczenki.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwolnił Timura Tkaczenka ze stanowiska szefa Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej. Odpowiedni dekret opublikowano na stronie internetowej głowy państwa w czwartek, 16 lipca.

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