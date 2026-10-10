W Kijowie rozległy się wybuchy po ostrzeżeniu o pociskach balistycznych; w dzielnicy Obolon odnotowano trafienie w restaurację

Od rana 10 października rosyjscy terroryści atakują Kijów z powietrza. W tej chwili stolica została ostrzelana rakietami balistycznymi.

W Kijowie rozległy się wybuchy na tle alarmu powietrznego. Wcześniej wojsko ostrzegło o zagrożeniu rakietami balistycznymi.

O godz. 13:58 Siły Powietrzne poinformowały o szybkim celu, który poruszał się w kierunku Kijowa z obwodu sumskiego. Minutę później wojsko ostrzegło o zagrożeniu użyciem broni balistycznej z Briańska.

Później burmistrz miasta Witalij Kliczko poinformował o trafieniu w budynek restauracji w dzielnicy Obolon w Kijowie. Pod innym adresem rakiety spadły na podwórze budynku mieszkalnego.

Przypomnijmy, że około godziny 13.00 okazało się, że z powodu zaniku napięcia z zewnętrznych centrów zasilających w metrze tymczasowo wstrzymano ruch pociągów i pracę schodów ruchomych.

Od nocy 10 października Kijów znajduje się pod ciągłym ostrzałem dronów rosyjskich terrorystów. Obecnie wiadomo, że fragmenty zestrzelonego drona spadły na 25-piętrowy budynek mieszkalny.

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