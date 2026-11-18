Rano 18 listopada w Kijowie ogłoszono zagrożenie związane z dronami, po czym w mieście rozległ się wybuch. Według informacji KMVA, w dzielnicy Darnytsia fragmenty bezzałogowego statku powietrznego spadły na teren otwarty.

Mieszkańcy zgłosili również przerwę w dostawie prądu w dzielnicy Poźnaki bezpośrednio po wybuchu. Informacje dotyczące przyczyn przerwy w dostawie prądu oraz możliwych skutków ataku są obecnie weryfikowane.

Kijowska Administracja Miejska informuje, że informacje dotyczące ofiar i zniszczeń są również weryfikowane.

Przypomnijmy, że część lewobrzeżnego Kijowa pozostanie tymczasowo bez ogrzewania.

W Kijowie zakończono prace awaryjne po uderzeniu w dzielnicę Obolonską.

W Kijowie skutki rosyjskich ataków z 17 listopada odnotowano w czterech dzielnicach: Gołosiejowskiej, Desniańskiej, Dnieprowskiej i Obolonskiej.

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