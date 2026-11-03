W Kijowie otwierane są punkty ogrzewania z powodu uszkodzenia węzła energetycznego – Klitschko

W stolicy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej w wyniku poważnych uszkodzeń obiektów kijowskiego regionalnego węzła energetycznego, spowodowanych ostrzałem ze strony Federacji Rosyjskiej.

Jak poinformował burmistrz Witalij Kliczko, sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej w mieście pozostaje niezwykle trudna, ponieważ wróg spowodował uszkodzenia zarówno obiektów wytwarzających energię, jak i systemów przesyłu energii elektrycznej w całym kraju.

Ta trudna sytuacja awaryjna spowodowała zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury krytycznej Kijowa; w szczególności odnotowuje się przerwy w dostawach wody oraz opóźnienia w ruchu miejskiego transportu elektrycznego. Specjaliści z „Kijówwodokanału” pracują nad stabilizacją napięcia w celu przywrócenia dostaw wody, a w dzielnicach dotkniętych najpoważniejszym niedoborem energii elektrycznej uruchamiają punkty ogrzewania, gdzie mieszkańcy mogą się ogrzać i naładować urządzenia elektroniczne.

Źródło: Oświadczenie burmistrza Kijowa Witalija Kliczki.

Przypomnijmy, że 3 listopada Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów. W wyniku wrogich ataków i uszkodzeń infrastruktury energetycznej stolicy 3 listopada nastąpiła przerwa w dostawie prądu do głównych obiektów wodociągowych „Kijówwodokanal”.

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