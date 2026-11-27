27 listopada na Placu Świętej Zofii w stolicy rozpocznie się montaż głównej choinki noworocznej. Prace mają zostać zakończone do 4 grudnia, a świąteczna instalacja zostanie otwarta 6 grudnia, w Dzień św. Mikołaja. Nie będą organizowane żadne imprezy masowe.

Choinka będzie miała 16 metrów wysokości. Koncepcja tegorocznej dekoracji nosi nazwę „Światło w środku” — przewidziano udekorowaną przestrzeń wewnątrz drzewka, domek jarmarkowy oraz dziecięcą lokomotywę.

Montaż, dekoracja i utrzymanie świątecznej strefy są finansowane przez sektor prywatny. Nie będą wykorzystywane środki z budżetu miejskiego.

Źródło: Kliczko

W Kijowie przed świętami bożonarodzeniowymi i noworocznymi zostanie ustawiona główna choinka kraju o wysokości 18 metrów. Zostanie ona udekorowana w tradycyjnych dla świąt zimowych kolorach: zielonym i czerwonym. Do udziału w tworzeniu świątecznej instalacji zapraszani są wszyscy chętni.

Przedsiębiorstwo państwowe „Lasy Ukrainy” planuje pozyskać ponad 75 tysięcy choinek, sosen i świerków przed świętami zimowymi. Część drzew wyhodowano na specjalnych plantacjach, pozostałe pozyskane zostaną w ramach pielęgnacji lasu. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie rozpocznie się sprzedaż choinek noworocznych i ile będą one kosztować — kwestie te są nadal uzgadniane.

Sezonowe punkty sprzedaży naturalnych drzew iglastych i ozdób noworocznych będą działać w stolicy do 31 grudnia.

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