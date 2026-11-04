W Kijowie toczy się śledztwo w sprawie zaniedbań i prawdopodobnego zmowy przy zamówieniach publicznych „Kijówwodokanal” z udziałem otoczenia szefa URM

Po zmasowanym ataku rosyjskim na Kijów 9 stycznia 2026 r., w wyniku którego zginęły cztery osoby, a część stolicy pozostała bez ogrzewania i wody, organy ścigania wszczęły postępowanie karne w sprawie ewentualnego zaniedbania służbowego. Śledztwo dotyczy przygotowania miasta do funkcjonowania w warunkach ostrzału, ochrony obiektów infrastruktury krytycznej oraz zamówień publicznych przedsiębiorstw komunalnych.

15 stycznia policja w Kijowie wszczęła postępowanie w sprawie zaniedbania służbowego, które spowodowało poważne konsekwencje.

W trakcie śledztwa organy ścigania zabezpieczyły dokumenty związane z przygotowaniem stolicy do funkcjonowania w czasie ataków, ochroną infrastruktury krytycznej oraz odpowiednimi zamówieniami publicznymi. Nazwy instytucji w orzeczeniach sądowych zostały zanonimizowane, jednak z kontekstu dokumentów wynika, że chodzi o Radę Miejską w Kijowie, Kijowską Administrację Miejską oraz podlegające im przedsiębiorstwa. Wśród podmiotów wymienionych w aktach sprawy znajdują się: Spółka Akcyjna „AK „Kijówwodokanal” oraz Przedsiębiorstwo Komunalne „Kijówteploenergo”.

W aktach postępowania przedstawiono wnioski ekspertów zaangażowanych w analizę dokumentów. Stwierdzili oni, że strategia rozwoju Kijowa oraz programy miejskie zostały zaktualizowane „ze znacznym opóźnieniem”.

Ponadto, pomimo dostępności środków w budżecie miejskim, miasto nie zapewniło „odpowiedniego finansowania operatorów infrastruktury krytycznej”. Z tego powodu terminy wykonania odpowiednich prac zostały przesunięte na koniec 2026 roku.

Konsekwencjami, które są przedmiotem śledztwa, były przerwy w dostawach energii elektrycznej, wody i ciepła po ataku z 9 stycznia 2026 roku.

W aktach postępowania łączną kwotę szkód oszacowano na 29,15 mln hrywien w postaci nieplanowanych wydatków. W szczególności:

11,48 mln UAH — pomoc dla 287 mieszkańców Kijowa, których mieszkania uległy zniszczeniu;

14,02 mln hrywien — wydatki komunalnych zarządów budynków;

1,51 mln hrywien — środki z budżetu państwa;

2,14 mln hrywien — wydatki spółki akcyjnej.

Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa komunalne, śledczy uzyskali dostęp do dokumentów źródłowych przedsiębiorstwa komunalnego „Kijówteploenergo”. Chodzi o protokoły, kosztorysy i oferty handlowe związane z budową zabezpieczeń inżynieryjnych elektrociepłowni, zasilaniem awaryjnym, instalacją jednostki kogeneracyjnej oraz zakupem sprzętu energetycznego.

Szczególną uwagę organy ścigania poświęcają zamówieniom, które dotyczyły zwiększenia odporności obiektów infrastruktury energetycznej na rosyjskie ataki.

Najbardziej szczegółowo w postanowieniach sądowych opisano zamówienia publiczne spółki PrAT „AK „Kijówwodokanal”. Wszystkie one, jak zaznaczono w dokumentach, miały na celu zapewnienie zasilania awaryjnego systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

W szczególności w postanowieniu wspomniano o zakupie dziewięciu generatorów dieslowych za kwotę 243,41 mln hrywien z dnia 19 grudnia 2025 r. Chodzi o bezpośredni zakup, o którym wcześniej informował serwis „Nasze Pieniądze”. Według wersji śledczych specyfikacja techniczna sprzętu „wykazuje pewne cechy dyskryminujące w stosunku do innych producentów”.

Aby zapewnić działanie generatorów, „Kijówwodokanal” zawarł również trzy umowy na zakup sprzętu o łącznej wartości 58,85 mln hrywien.

Śledczy uważają, że sprzęt dostarczano po cenach zawyżonych o 20–30%. Wykonawcą w ramach tych umów została spółka „Energygroup”.

W aktach postępowania mowa jest również o prawdopodobnym „niezgodnym z prawem mechanizmie”, który – według wersji śledczych – firma i przedsiębiorstwo wodociągowe mogły wykorzystywać do sprzeniewierzenia środków budżetowych.

Zgodnie ze schematem opisanym przez śledztwo firma otrzymała najpierw 18 bezpośrednich umów o wartości 9,46 mln hrywien na zaprojektowanie systemów zasilania awaryjnego. Następnie przekazano jej kolejne siedem zleceń na budowę o łącznej wartości 320,69 mln hrywien.

Zgodnie z materiałami postępowania „Energygroup” była jedynym uczestnikiem tych przetargów. Śledztwo uznaje, że „świadczy to o wcześniejszym zmowie” oraz „sztucznym wywołaniu działań antykonkurencyjnych”.

Ponadto, według organów ścigania, firma planuje dostarczać przetworniki Schneider Electric wyprodukowane w Chinach, zawyżając ich cenę o 15–20%.

W sumie w systemie „Prozorro” w momencie przygotowywania niniejszego materiału zarejestrowano 57 umów zawartych przez „Kijówwodokanal” z spółką „Energygroup” na kwotę 599,64 mln hrywien. W ten sposób przedsiębiorstwo wodociągowe stało się największym zamawiającym tej firmy.

Jednocześnie „Energygroup” jest jednym z wiodących wykonawców prac dla szeregu regionalnych przedsiębiorstw energetycznych. Firma pojawiała się również w materiałach dotyczących redystrybucji rynku transformatorów.

Spółka „Energygroup” została zarejestrowana pod koniec 2015 roku w Dnieprze pod nazwą „Best Production”. Wiosną 2016 roku firma zmieniła nazwę, przeniosła się do Charkowa i przeszła w ręce obecnego właściciela i dyrektora Maksyma Desiatkowa.

Łącznie w aktywach przedsiębiorstwa znajdują się kontrakty o wartości 3,94 mld hrywien. Z tej kwoty 2,13 mld hrywien przypada na osiem regionalnych przedsiębiorstw energetycznych, z których siedem wchodzi w skład państwowej grupy SA „Ukraińskie Sieci Dystrybucyjne” (URM).

Maksym Desiatkow kieruje również spółką „Estate Energy” i jest jej współwłaścicielem wraz z Iryną Garmasz.

Iryna Garmasz jest żoną Andrieja Garmasza, byłego dyrektora przedsiębiorstwa komunalnego „Metro w Charkowie”. Od 2024 roku pełni on funkcję kierowniczą w Departamencie Budownictwa Rady Miejskiej w Charkowie.

Do września 2026 roku współzałożycielką „Estate Energy” była Wiktoria Belocka — żona Aleksieja Belockiego, którego w sierpniu 2026 roku mianowano pełniącym obowiązki dyrektora generalnego przedsiębiorstwa państwowego „Ukraińskie Sieci Dystrybucyjne”.

Wcześniej Aleksiej Belocki pełnił funkcję dyrektora Departamentu Budownictwa Kapitałowego Obwodowej Administracji Państwowej w Charkowie, był doradcą Obwodowej Administracji Państwowej w Charkowie ds. rozwoju infrastruktury, kierownikiem działu gospodarki i finansów spółki akcyjnej „Ukraińskie Sieci Dystrybucyjne”, a także doradcą ministra.

Od listopada 2023 r. do lipca 2026 r. Belocki pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego spółki akcyjnej „Ukraińskie Maszyny Energetyczne”.

Ponadto spółka „Energygroup” jest zarejestrowana pod tym samym adresem co spółka akcyjna „Ukraińskie Maszyny Energetyczne”, w której Oleksij Belocki pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego.

Śledztwo w Kijowie nie jest jedynym, w ramach którego organy ścigania badają działalność tej spółki.

Dokumenty i umowy „Energygroup” zostały zabezpieczone podczas przeszukań w ramach postępowania karnego dotyczącego zakupu instalacji kogeneracyjnych dla przedsiębiorstwa komunalnego „Charkowskie Sieci Ciepłownicze”.

W ten sposób organy ścigania sprawdzają nie tylko okoliczności przygotowań Kijowa do rosyjskich ataków, ale także szereg zamówień związanych z zasilaniem awaryjnym infrastruktury krytycznej. Opisane w materiałach postanowień sądowych okoliczności i oceny śledztwa dotyczą hipotez organów ścigania i same w sobie nie stanowią ustalonego przez sąd faktu winy osób objętych postępowaniem.

Informacja ta zawarta jest w treści postanowień sądowych.

Przypomnijmy, że system zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Kijowie jest tylko częściowo przygotowany na sytuacje awaryjne. Pomimo otrzymania ponad 100 generatorów, sprzęt rezerwowy nie jest w stanie w pełni zastąpić scentralizowanego zasilania elektrycznego, dlatego nadal istnieje ryzyko zakłóceń w działaniu systemu.

Dzień wcześniej w czterech dzielnicach Kijowa spadło ciśnienie wody z powodu przerwy w dostawie prądu.

Wcześniej w Kijowie również spadło ciśnienie wody z powodu przerwy w dostawie prądu do infrastruktury.

Tymczasem w Białej Cerkwi w wyniku trafienia dronem zostanie wstrzymane dostarczanie wody.

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