W Kijowie zniesiono awaryjne przerwy w dostawach prądu i powrócono do harmonogramów

W stolicy zniesiono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej, które wcześniej wprowadzono z powodu wrogich ostrzałów obiektów sieci energetycznej.

Przedsiębiorstwa energetyczne ustabilizowały sytuację, dlatego miasto powróciło do stosowania planowych harmonogramów ograniczeń zużycia energii.

Źródło: DTEK.

Według stanu na poranek 2 listopada, w wyniku rosyjskich ostrzałów bez dostaw energii elektrycznej pozostali odbiorcy w dziewięciu obwodach Ukrainy. Na części terytorium kraju obowiązują harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej o intensywności do 2,5, a najtrudniejsza sytuacja w zakresie zasilania elektrycznego ma miejsce w obwodach dniepropetrowskim i kijowskim.

W ubiegłym tygodniu Rosja przeprowadziła 94 celowe ataki na ukraiński sektor energetyczny oraz infrastrukturę naftowo-gazową. Łącznie odnotowano 208 incydentów, które doprowadziły do uszkodzenia lub zniszczenia obiektów tej branży.

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