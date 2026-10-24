W dzielnicy Sviatoshyn w Kijowie doszło do strzelaniny, w wyniku której jedna osoba zginęła, a druga została ranna. Policja ustala okoliczności zdarzenia.

Wstępnie funkcjonariusze ustalili, że na zewnątrz między grupą mężczyzn doszło do konfliktu. W trakcie kłótni jeden z uczestników wyciągnął pistolet nieśmiercionośny i oddał kilka strzałów w kierunku przeciwników.

W wyniku odniesionych ran jedna z ofiar zmarła, a druga została hospitalizowana.

„Funkcjonariusze zatrzymali strzelca. Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności zdarzenia” – podaje policja.

Informację tę przekazało stołeczne kierownictwo Policji Narodowej na Telegramie.

Ponadto w Kijowie doszło do strzelaniny w pobliżu szpitala, jest ranny.

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