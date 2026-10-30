W Kijowie odbędzie się proces mężczyzny, który próbował wsiąść do autobusu z granatem bojowym

W stolicy skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu mieszkańcowi obwodu chmielnickiego, którego zatrzymano na jednym z dworców autobusowych z gotową do użycia granatem odłamkowym w torbie. Mężczyźnie grozi do siedmiu lat pozbawienia wolności.

Sprawcę zdemaskowali we wrześniu tego roku funkcjonariusze 1. pułku policji specjalnego przeznaczenia, którzy dbali o porządek publiczny w pobliżu dworca autobusowego przy ulicy Symona Petliury. Podczas kontroli znaleźli w jego torbie przedmiot przypominający amunicję.

Na miejscu zdarzenia pracowali saperzy stołecznego komendy głównej policji oraz grupa śledczo-operacyjna komendy policji w dzielnicy Szewczenkowskiej. Specjaliści zabezpieczyli gotową do użycia obudowę granatu ręcznego z zapalnikiem.

Jak się okazało, niebezpieczny przedmiot przewoził 39-letni mieszkaniec obwodu chmielnickiego, który przybył na dworzec autobusowy, aby wsiąść do autobusu. W ten sposób mógł znaleźć się w środkach transportu publicznego z uzbrojonym granatem, narażając na niebezpieczeństwo innych pasażerów.

Wówczas śledczy zatrzymali mężczyznę na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy i poinformowali go o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 263 ust. 1 Kodeksu karnego Ukrainy – nielegalnego przechowywania urządzenia wybuchowego bez przewidzianego prawem zezwolenia.

Obecnie śledztwo przedprocesowe zostało zakończone, a akt oskarżenia przekazano do sądu. Oskarżonemu grozi do siedmiu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja w Kijowie

W obwodzie chmielnickim staną przed sądem mężczyźni, którzy zaatakowali policjantów z bronią automatyczną.

Wcześniej śledczy z Komendy Policji im. Szewczenki w Kijowie we współpracy z cyberpolicją zakończyli dochodzenie przedprocesowe i przekazali do sądu akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Kijowa, który oszukał wolontariusza – byłego żołnierza.

Przypomnijmy, że w Kijowie oszuści wyłudzali pieniądze za wynajem nieistniejących mieszkań.

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