W Kijowie i obwodzie ponownie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu

4 listopada, na polecenie Ukenergo, w stolicy i obwodzie kijowskim ponownie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Harmonogramy godzinowych przerw w dostawach nie obowiązują obecnie.

Pracownicy sektora energetycznego kontynuują naprawę uszkodzonych obiektów.

Nadzwyczajne ograniczenia wprowadzono również w innych regionach, w szczególności w obwodzie czernihowskim, gdzie uruchomiono pięć serii awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej.

Źródło: DTEK

Wieczorem 30 października rosyjski dron odrzutowy uderzył w obiekt energetyczny w Kijowie, po czym w wielu dzielnicach stolicy zniknęło światło i woda.

Od nocy 3 listopada trwa jeden z największych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, co dodatkowo pogorszyło sytuację w krajowym systemie energetycznym.

W nocy z 2 na 3 listopada 2026 r. oraz rano tego samego dnia rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Atak dotknął obiekty w 10 obwodach, gdzie w wyniku ostrzałów wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. W niektórych regionach atak z powietrza nadal trwa.

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