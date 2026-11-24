W 101 punktach oporu w Kijowie przygotowano ponad 5370 miejsc noclegowych. W razie potrzeby władze stolicy mogą zwiększyć ich liczbę.

W sumie w stolicy zatwierdzono 101 punktów oporu, które mogą jednocześnie przyjąć ponad 25 800 osób.

„Ośrodki odporności mogą jednocześnie przyjąć ponad 25 800 osób. W ośrodkach odporności przygotowano ponad 5370 miejsc noclegowych” – informuje departament.

W KMDA zaznaczono również, że w razie potrzeby liczba punktów oparcia może zostać zwiększona.

W szczególności w dzielnicy Desnyanskiej przygotowano jeszcze dziewięć punktów odpornościowych do przekształcenia w punkty oparcia. Dokonano tego z uwzględnieniem propozycji oraz wyników monitorowania zasobów w oparciu o już istniejące i odpowiednio wyposażone punkty sieci dzielnicowej.

W punktach oparcia przewidziano tymczasowy pobyt osób w przypadku długotrwałego, trwającego ponad 48 godzin, wstrzymania lub zakłócenia działania poszczególnych elementów lub całych systemów zapewniających funkcjonowanie.

W szczególności z punktów tych mogą korzystać osoby o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osoby o specjalnych potrzebach.

Informacja ta zawarta jest w odpowiedzi Departamentu Bezpieczeństwa Miejskiego Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej.

W Kijowie, w trzech dzielnicach, w których sytuacja w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną jest najtrudniejsza, uruchamia się obecnie punkty odporności, wyposażone w niezbędne urządzenia do ładowania telefonów i powerbanków. Odpowiednie polecenie od biura prasowego Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej otrzymali szefowie dzielnic Obolonskiej, Podolskiej i Swiatoszyńskiej.

W obwodzie dniepropetrowskim ponad 100 tysięcy odbiorców pozostaje bez dostaw energii elektrycznej w wyniku rosyjskich ataków.

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