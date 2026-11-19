Funkcjonariusze organów ścigania wykryli mieszkańca Zaporoża, który – zgodnie z ustaleniami śledztwa – nielegalnie nabył i przechowywał konopie indyjskie w szczególnie dużych ilościach w celu dalszej sprzedaży. Zarzuca mu się naruszenie ust. 3 art. 307 Kodeksu karnego Ukrainy.

Ustalono, że mężczyzna urządził w wynajmowanym mieszkaniu hurtowy magazyn do przechowywania substancji zabronionych, które sprzedawał klientom bezpośrednio z ręki do ręki.

Podczas przeszukania mieszkania znaleziono i zabezpieczono około 3 kg konopi indyjskich oraz narzędzia służące do ich rozdrabniania, ważenia i pakowania. Wartość zabezpieczonych substancji według cen „czarnego rynku” wynosi około 1,5 mln hrywien.

Wobec podejrzanego zastosowano środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego bez ustalenia wysokości kaucji.

Źródło: Prokuratura miejska w Kijowie

Przypomnijmy, że w Kijowie mężczyzna przechowywał kokainę w słoiczkach po kremie, a materiały wybuchowe w garażu.

Również w Kijowie skazano kobietę na karę pozbawienia wolności za przechowywanie narkotyków w celu sprzedaży.

Ponadto 26-letni mieszkaniec Chmielnickiego, który był członkiem zorganizowanej grupy zajmującej się sprzedażą narkotyków, został skazany na 9 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

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