W Kijowie, w dzielnicy Szewczenkowskiej, w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliła się placówka medyczna

W nocy z 12 na 13 listopada w dzielnicy Szewczenkowskiej stolicy spadły fragmenty wrogiego drona, powodując pożar w budynku placówki medycznej.

Alarm powietrzny w Kijowie ogłoszono o godz. 02:58. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały, że dron odrzutowy leci z obwodu kijowskiego obok Dymeru w kierunku stolicy. Już nad miastem dron kilkakrotnie zmieniał kierunek: z północnego zachodu przeleciał przez dzielnicę Podilską, a następnie skręcił w stronę Łukjanówki i centrum.

W KMVA sprecyzowano, że pożar wybuchł w dzielnicy Szewczenkowskiej, w budynku placówki medycznej. O jaką konkretnie placówkę chodzi, czy są ofiary oraz jaka jest powierzchnia pożaru, władze miejskie na razie nie poinformowały.

Sygnał zakończenia alarmu rozległ się o godz. 03:25. Łącznie alarm w stolicy trwał 27 minut.

Źródło: KMVA

W dniu 12 listopada w ciągu dnia rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronem na prywatną zabudowę w Chorzowie. W wyniku ataku ranna została kobieta.

Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

Czytaj nas na