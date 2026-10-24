W Kijowie wznowiono ruch pociągów na zielonej linii metra między stacjami Wydubicze a Sławutycz

W Kijowie przywrócono ruch pociągów na zielonej linii metra na odcinku między stacjami „Wydubycze” a „Sławutycz”. Metro powróciło do normalnego trybu pracy po usunięciu skutków rosyjskiego ostrzału.

„Specjaliści metra wykonali wszystkie niezbędne prace związane z usunięciem skutków wrogiego ostrzału” – czytamy w komunikacie.

Obecnie zielona linia metra działa w normalnym trybie. Jednocześnie w Kijowskiej Administracji Miejskiej przypomniano o specyfice ruchu pociągów w przypadku zagrożenia powietrznego.

W szczególności przy żółtym poziomie zagrożenia pociągi kursują po naziemnym odcinku zielonej linii, a przy czerwonym poziomie zagrożenia ruch pociągów przez Most Południowy zostaje wstrzymany.

Informację tę podała Kijowska Miejska Administracja Państwowa, powołując się na przedsiębiorstwo komunalne „Kijowskie Metro”.

Wcześniej w stolicy, z powodu przedłużającego się alarmu powietrznego i zgromadzenia ludzi na stacjach, tymczasowo zmieniono schemat ruchu pociągów na czerwonej linii metra. Informuje o tym serwis Glavkom, powołując się na przedsiębiorstwo komunalne „Kijowskie Metro”.

„Ukrzaliznyca” wprowadza dodatkowe kursy pociągów Kyiv City Express, które będą łączyć lewy i prawy brzeg Kijowa. Decyzja ta została podjęta ze względu na utrudnienia w ruchu na Moście Południowym.

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