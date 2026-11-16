W Kijowie ujawniono zawyżenie kosztów remontu uniwersytetu medycznego o 13,7 mln hrywien

Kolejnym dwóm urzędnikom Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Bogomolca postawiono zarzuty w związku z możliwymi nadużyciami podczas remontu fasady jednego z budynków w 2020 roku.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa w protokołach budowlanych podawano zawyżone ilości i koszty prac. Jeden z urzędników przyczynił się do zatwierdzenia dokumentów, a drugi nie zapewnił należytego nadzoru technicznego oraz podpisał protokoły i zlecenia płatnicze.

Ekspertyza wykazała zawyżenie wartości robót i materiałów o ponad 13,7 mln hrywien.

Wcześniej w tej sprawie postawiono zarzuty jednemu z prorektorów uniwersytetu, którego śledztwo uznaje za organizatora tego procederu.

Źródło: Prokuratura miejska w Kijowie.

Dyrektor lwowskiej firmy wykonawczej „LwówCityBud” Stepan-Andrij Goy jest podejrzany o sprzeniewierzenie środków przeznaczonych na remont szkoły nr 50 przy ulicy Komaryńca, uszkodzonej w wyniku rosyjskich ostrzałów. Według wersji śledztwa szef firmy, który jest bratem radnego Rady Miejskiej we Lwowie Włodzimierza Goja, zawyżył zakres wykonanych prac niemal dwukrotnie.

Prokuratorzy ds. nieletnich z Prokuratury Okręgowej w Holosiivsku w Kijowie skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko szefowi wydziału budownictwa Rady Rejonowej w Holosiivsku.

NABU i SAP wspólnie z Wydziałem Dochodzeń Strategicznych w obwodzie odeskim Policji Narodowej poinformowały o postawieniu zarzutów przewodniczącemu jednego z sądów rejonowych w obwodzie odeskim w sprawie uzyskania nielegalnej korzyści.

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