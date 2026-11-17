W Kijowie 23-letni kierowca został powiadomiony o postawieniu mu zarzutów po wypadku drogowym, w wyniku którego poważnych obrażeń doznała 4-miesięczna dziewczynka. Mężczyzna, kierujący samochodem marki Toyota Prius, potrącił wózek dziecięcy na nieuregulowanym przejściu dla pieszych. Obecnie niemowlę przebywa na oddziale intensywnej terapii.

Wypadek drogowy miał miejsce 14 listopada 2026 roku około godziny 18:30 na ulicy Praskiej w dzielnicy Dniprowskiej w Kijowie.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa kierowca Toyoty Prius jechał w kierunku placu Darnyckiego. W tym czasie przez nieuregulowane przejście dla pieszych przechodziły dwie kobiety z dziećmi. Jedna z nich pchała wózek dziecięcy.

Kierowca nie zwolnił i nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, w wyniku czego potrącił wózek z dzieckiem. Dziewczynka z ciężkimi obrażeniami została hospitalizowana. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii. Pozostali piesi nie odnieśli obrażeń.

Mężczyzna został zatrzymany zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Poinformowano go o podejrzeniu naruszenia przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego, które spowodowało ciężkie obrażenia ciała. Działania kierowcy zakwalifikowano na podstawie części 2 art. 286 Kodeksu karnego Ukrainy.

Na wniosek prokuratora Prokuratury Miejskiej w Kijowie sąd zastosował wobec podejrzanego środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego.

Zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona wyrokiem skazującym sądu.

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Informację tę przekazało Biuro Prokuratora Generalnego.

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