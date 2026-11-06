W Kijowie montują nowe mobilne schronienie na przystanku komunikacji miejskiej

W Kijowie rozpoczęto montaż kolejnego mobilnego zadaszenia na przystanku naziemnego transportu publicznego. Instalowane jest ono na przystanku „Prospekt Włodzimierza Iwasjuka” w kierunku osiedla Troieszyna. Prace wykonuje przedsiębiorstwo „Kijówpastrans”.

Według danych Kijowskiej Administracji Miejskiej (KMDA) ta żelbetowa konstrukcja jest przeznaczona dla ponad 50 osób. Zostanie ona dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w szczególności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wewnątrz przewidziano 47 miejsc siedzących oraz trzy miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Znajdą się tam dwa wejścia i dwa przedsionki, oświetlenie, wentylacja, gaśnice oraz oznaczenia wyjść.

Zaznaczono, że ogółem Kijivpastrans planuje na własny koszt zainstalować 14 mobilnych wiat przystankowych. Będą one rozmieszczane w szczególności na przystankach naziemnego transportu publicznego, gdzie zapotrzebowanie na takie konstrukcje jest priorytetowe.

Informację tę podała Kijowska Miejska Administracja Państwowa na Telegramie.

Ukrzaliznyca zainstalowała 33 mobilne schrony w Kijowie i obwodzie kijowskim.

Prokuratura zwróci się do sądu z wnioskiem o zainstalowanie w Kijowie mobilnych wiat przystankowych.

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