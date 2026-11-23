W Kijowie jest już pięciu rannych w wyniku rosyjskiego ataku dronami
Podczas ataku dronów 23 listopada w Kijowie rannych zostało pięć osób.
Poinformował o tym burmistrz Witalij Kliczko. Dodał, że w różnych dzielnicach miasta pięć osób odniosło obrażenia w wyniku ataku wroga. Wszyscy ranni zostali przewiezieni do szpitala.
W sieci pojawiło się również nagranie przedstawiające pożar na dachu pięciopiętrowego budynku w dzielnicy Podil, w który uderzył rosyjski dron.
Źródło: Telegram Klitschko.
Podczas porannego ataku 23 listopada odłamki rosyjskich dronów odnotowano w dzielnicach Podolskiej i Swiatoszyńskiej stolicy. W szczególności w dzielnicy Podolskiej spadły one na teren budynku niemieszkalnego.
W ciągu dnia 23 listopada rosyjskie drony atakowały Kijów przez 2,5 godziny, w wyniku czego ranne zostały trzy osoby, w tym obywatel USA. Wszyscy ranni zostali przewiezieni do szpitala przez służby medyczne.