W Kijowie od 16 listopada zmieniono tryb działania oświetlenia zewnętrznego

W stolicy od poniedziałku, 16 listopada, wprowadzono zaktualizowany harmonogram oświetlenia ulicznego, który reguluje jasność lamp w zależności od pory dnia oraz ograniczeń związanych z godziną policyjną.

„Tryb pracy oświetlenia zewnętrznego jest dostosowywany z uwzględnieniem potrzeb miasta, warunków bezpieczeństwa oraz konieczności racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej” – wyjaśniono w Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej, powołując się na przedsiębiorstwo komunalne „Kijowskiesvitlo”.

Zgodnie z nowymi zasadami, wieczorem i rano przyciemnione lampy LED będą działać z mocą 50%, a w nocy, podczas godziny policyjnej, ich jasność będzie zmniejszana do 20% (na niektórych głównych arteriach — ze 100% do 50% od północy do szóstej rano), natomiast oświetlenie architektoniczno-dekoracyjne w mieście zostanie prawie całkowicie wyłączone.

Na wybranych ulicach stolicy wprowadzony zostanie odrębny tryb pracy. Tam oprawy LED z funkcją ściemniania będą działać z mocą 100%, a w godzinach od 00:00 do 6:00 ich moc zostanie zmniejszona do 50%. W szczególności taki tryb pracy zostanie wprowadzony na:

bulwaru Vacława Havla w dzielnicy Solomjanska;

ulicy Wyborskiej – od ulicy Akademika Jangela do ulicy Wadima Hetmana w dzielnicy Solomjanska;

ulicy Mykoły Zakrewskiego w dzielnicy Desniańskiej;

ulicy Kosmonauty Popowicza w dzielnicy Desniańskiej;

alei Leśnej w dzielnicy Desniańskiej;

ulicy Rajdżuna w dzielnicy Dniprowskiej;

ulicy Rewuckiego w dzielnicy Darnytska;

ulicy Akademika Jangel w dzielnicy Solomjanska.

Źródło: KP „Kijówmiskosvitlo”.

W stolicy tymczasowo wstrzymana zostanie praca oświetlenia zewnętrznego z powodu niedoboru energii elektrycznej spowodowanego uszkodzeniami infrastruktury energetycznej w wyniku rosyjskich ataków. Odpowiednią decyzję podjęto w Kijowskiej Administracji Miejskiej (KMDA) w celu zapewnienia priorytetowego zasilania ważnych obiektów miasta.

W przypadku całkowitego zaniku napięcia w miejskiej sieci elektrycznej stacje kijowskiego metra będą nadal pełnić funkcję schronów. Systemy podtrzymania życia będą zasilane z rezerwowych źródeł energii, jednak w sytuacjach krytycznych ruch pociągów i schodów ruchomych może zostać tymczasowo wstrzymany.

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