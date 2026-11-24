Sezonowe stoiska ze sprzedażą naturalnych drzewek iglastych i ozdób noworocznych będą działać w stolicy do 31 grudnia.

Informację tę przekazała Administracja Miejska w Kijowie.

„Pomimo codziennych wyzwań stolica przygotowuje się do świąt zimowych: od 5 do 31 grudnia w stolicy tradycyjnie odbędą się sezonowe jarmarki ze sprzedażą naturalnych drzewek iglastych i ozdób noworocznych. W tym roku planuje się stopniowe urządzanie ich w ponad 140 lokalizacjach we wszystkich 10 dzielnicach miasta” – czytamy w komunikacie.

W szczególności zaprasza się przedsiębiorców do przyłączenia się do tej tradycji i zaprezentowania swoich produktów. Osoby zainteresowane udziałem mogą zwracać się bezpośrednio do organizatorów w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków ekspozycji i zasad uczestnictwa w jarmarkach – zaznaczyła administracja.

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