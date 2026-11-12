W ciągu pół godziny od popełnienia przestępstwa stołeczni funkcjonariusze policji odnaleźli i zatrzymali 31-letniego mieszkańca Kijowa, który podpalił samochód na ulicy Iwana Wyhowskiego. O pożarze pojazdu poinformował policję naoczny świadek.

Jak ustalili śledczy, przechodząc obok zaparkowanego samochodu marki Opel z uszkodzoną szybą, sprawca wyjął kartkę papieru, podpalił ją zapalniczką i wrzucił do wnętrza pojazdu, w wyniku czego samochód uległ całkowitemu zniszczeniu.

Funkcjonariusze Wydziału Policji w Podolu, przy wsparciu analityków kryminalnych, zatrzymali podejrzanego w pobliżu miejsca zdarzenia zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy. Zostało mu postawione zarzuty na podstawie części 2 art. 194 Kodeksu karnego Ukrainy (umyślne zniszczenie lub uszkodzenie cudzego mienia poprzez podpalenie), co grozi karą do 10 lat pozbawienia wolności. Motywy przestępstwa są obecnie ustalane.

Źródło: Policja w Kijowie.

Zatrzymano mężczyznę, który na zlecenie Federacji Rosyjskiej podpalił 7 samochodów w Kijowie.

Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Policja Narodowa zatrzymały trzech agentów FSB, którzy na zlecenie rosyjskich służb specjalnych dokonywali aktów sabotażu i podpaleń w Kropywnickim i Czerniowcach.

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