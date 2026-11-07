W Kijowie ugaszono pożar w prywatnym domu, który uległ zniszczeniu podczas rosyjskiego ataku

W dzielnicy Szewczenkowskiej stolicy ratownicy ugaszili pożar w prywatnym domu, spowodowany rosyjskim atakiem. Pożar wybuchł w sobotę, 7 listopada, w ciągu dnia.

Informację tę podało Główne Zarząd Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Kijowie na Facebooku.

„W dzielnicy Szewczenkowskiej w wyniku trafienia wrogiego bezzałogowego statku powietrznego (BPL) doszło do pożaru w prywatnym domu mieszkalnym, a dwa sąsiednie budynki uległy uszkodzeniu. Pożar ugaszono na powierzchni 5 m²” – czytamy w komunikacie.

Nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych — podkreślono w Państwowej Służbie ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Przypomnijmy, że rosyjski atak na Kijów spowodował uszkodzenia trzech prywatnych domów.

Wcześniej rosyjscy terroryści ostrzelali rakietami skrzydłowymi Most Północny w Kijowie.

Dodajmy, że w związku ze skutkami ataku rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasę autobusów przejeżdżających przez Most Północny. Obecnie transport publiczny jest kierowany na objazd przez most Podolski.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

W wyniku rosyjskiego ataku terrorystycznego na obwód kijowski 7 listopada wybuchł pożar w obiekcie infrastruktury. Ratownikom udało się szybko go ugasić.

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