W Kijowie uruchomiono dodatkowy sposób sprawdzania przerw w dostawie prądu

Mieszkańcy stolicy mogą uzyskać informacje na temat harmonogramów przerw w dostawach prądu oraz dostępności energii elektrycznej pod konkretnym adresem, dzwoniąc na rządową infolinię „STRUM” pod numer 1549.

Spółka DTEK Kijowskie Sieci Elektryczne nawiązała współpracę z infolinią, aby mieszkańcy Kijowa mieli jeszcze jeden kanał uzyskiwania informacji na temat dostaw energii elektrycznej.

Pod tym numerem można również uzyskać informacje na temat postępowania w przypadku braku prądu.

Źródło: DTEK Kijowskie Sieci Elektryczne

9 listopada w trzech obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjscy terroryści zadali ciosy podstacjom łączącym elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

Pracownicy sektora energetycznego nadal pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej i przywróceniem prądu do domów Ukraińców, pomimo znacznego obciążenia.



Czytaj nas na