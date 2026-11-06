W Kijowie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej

W Kijowie w ciągu dnia 6 listopada, na polecenie „Ukrenergo”, wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Informację tę podano na oficjalnym kanale DTEK w Telegramie.

Podczas takich przerw nie obowiązują harmonogramy godzinowe. Firma zaznaczyła, że będzie informować odbiorców o dalszych zmianach w dostawach energii elektrycznej za pośrednictwem swojego kanału na Telegramie.

Wcześniej w dzielnicy Winogradar mieszkańcy Kijowa zablokowali drogę z powodu długotrwałego braku prądu.

Wcześniej Zełenski skrytykował pracę Kijówwodokanal i zapowiedział zmiany kadrowe.

W Kijowie, w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, 5 listopada wystąpiły przerwy w dostawach wody.

Wieczorem 5 listopada centrum Kijowa pozostało niemal bez prądu.

Czytaj nas na