Sąd Rejonowy w Holosiivsku w Kijowie skazał 36-letniego mieszkańca miasta na osiem lat i jeden miesiąc pozbawienia wolności za napad na przechodnia w czasie stanu wojennego.

Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia w dzielnicy Holosiivskyi w stolicy. Napastnik podszedł do 23-letniego przechodnia pod pretekstem poproszenia o papierosa, po czym nagle rozpylił mu w twarz gaz łzawiący z pojemnika. Sprawca zaciągnął poszkodowanego za budynek sklepu i, grożąc ponownym użyciem środka specjalnego, zabrał mu z kieszeni trzy tysiące hrywien, po czym uciekł.

Funkcjonariusze organów ścigania szybko ustalili tożsamość i zatrzymali podejrzanego, który wcześniej był już pociągnięty do odpowiedzialności karnej za przestępstwa związane z obrotem narkotykami. Sąd uznał oskarżonego za winnego na podstawie części 4 art. 186 Kodeksu karnego Ukrainy (rabunek popełniony w warunkach stanu wojennego) i, po połączeniu niewykonywanej części kary z poprzedniego wyroku, wydał ostateczny wyrok pozbawienia wolności.

Źródło: Wydział komunikacji policji w Kijowie.

Funkcjonariusze organów ścigania obwodu kijowskiego postawili zarzuty dwóm mieszkańcom rejonu Biało-Cerkiewskiego, którzy w miejscowości Uzyn zaatakowali 67-letniego znajomego, okradli go i umyślnie odcięli mu ucho.

W Sofiivskiej Borszczagowce uzbrojony mężczyzna obrabował sklep.

W Kijowie dwóch mężczyzn obrabowało sklep tytoniowy, kradnąc 90 tys. hrywien (zdjęcia/wideo).

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