W stolicy reorganizuje się ruch naziemnego transportu publicznego, aby usprawnić połączenia między prawym a lewym brzegiem w związku z uszkodzeniami infrastruktury transportowej spowodowanymi rosyjskimi atakami.

Informację tę podała Kijowska Miejska Administracja Państwowa.

Wzdłuż czerwonej linii metra zamiast jednej linii autobusowej uruchomione zostaną trzy:

nr 1-M — „Lisowa” — „Pałac Sportu”;

nr 1-MA — „Lisowa” — „Arsenalnaja” (w porannych i wieczornych godzinach szczytu);

nr 1-MD — „Darnica” — „Pałac Sportu”.

Uruchomiona zostanie również nowa linia trolejbusowa nr 48 ze stacji metra „Lisowa” do stacji kolejowej „Kurenówka” przez stację metra „Pocajna”.

Wzdłuż zielonej linii metra będzie kursował nowy autobus nr 3-M między stacjami „Osokorki” a „Wydubicze”.

W KMDA przypomniano również, że podczas alarmów powietrznych autobusy nr 110, 111 i 112 kursują przez Most Północny, a trasy nr 22-TL, 22-TD i 91-T — przez most Darnycki.

Źródło: KMD w Telegramie

30 października w Kijowie ruch samochodowy przez Most Południowy w kierunku z prawego brzegu na lewy nie został wznowiony, pomimo wcześniejszych obietnic. W godzinach wieczornego szczytu mieszkańcy są zmuszeni do pokonywania mostu pieszo lub korzystania z hulajnóg elektrycznych. Przejazd przez most może zająć nawet półtorej godziny.

W Kijowie stopniowo przywracają ruch na Moście Południowym. Obecnie mogą z niego korzystać pojazdy o masie do 10 ton — jednym pasem z lewego na prawy brzeg.

Od 30 października w Kijowie stopniowo przywracane będzie ruch samochodowy przez Most Południowy z lewego na prawy brzeg. Początkowo przejazd będzie dozwolony tylko jednym pasem ruchu i wyłącznie dla pojazdów o masie do 10 ton.

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