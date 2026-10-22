W Kijowie zmieniono rozkład jazdy pociągów na czerwonej linii metra z powodu alarmu powietrznego

W stolicy, z powodu przedłużającego się alarmu lotniczego i zgromadzeń ludzi na stacjach, tymczasowo zmieniono schemat kursowania pociągów na czerwonej linii metra. Informację tę podaje serwis Glavkom, powołując się na przedsiębiorstwo komunalne „Kijowskie Metro”.

Ruch pociągów w kierunku centrum został zorganizowany od stacji „Akademmistechko” do „Khreshchatyk”, a w przeciwnym kierunku — od „Arsenalna” do „Akademmistechko”. Zmiany wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów, ponieważ stacje metra są aktywnie wykorzystywane jako schronienia w sytuacjach zagrożenia.

Informację tę przekazało przedsiębiorstwo komunalne „Kijowskie Metro”.

„Ukrzaliznytsia” wyznacza dodatkowe kursy Kyiv City Express, które będą łączyć lewy i prawy brzeg Kijowa. Decyzja ta została podjęta ze względu na utrudnienia w ruchu na Moście Południowym.

W piątek, 23 października, na stacji metra „Czernihowska” w Kijowie zostanie ponownie uruchomiony hol nr 1. Pasażerowie będą mogli skorzystać z wyjścia w kierunku stacji „Darnica”.

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