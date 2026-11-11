W środę rano, 11 listopada, na drogach Kijowa pojawiły się znaczne korki, zwłaszcza na trasach prowadzących w kierunku lewego brzegu stolicy. Sytuację na drogach pogarsza ulewny deszcz, który spowodował również kilka wypadków drogowych.

Mieszkańcom zaleca się planowanie podróży z wyprzedzeniem i uwzględnienie ewentualnych opóźnień w trasie.

„W Kijowie powstały duże korki w kierunku prawego brzegu” – czytamy w komunikacie.

W szczególności ruch jest utrudniony na alejach Romana Szuchewicza, Sobornosti, Browarskiej i Mykoły Bazhana – na dojeździe do Mostu Południowego. Kierowcy borykają się również z opóźnieniami na ulicy Piotra Radzina w kierunku mostu Darnyckiego.

Na sytuację na drogach wpływa nie tylko intensywny ruch, ale także poranny deszcz, z powodu którego w stolicy doszło do kilku wypadków drogowych.

Przypomnijmy, że w Kijowie podjęto decyzję o wprowadzeniu ruchu rewersyjnego z regulacją sygnalizacją świetlną na moście Patona.

Jednocześnie na wiadukcie będą stale dostępne dwa pasy ruchu w każdym kierunku, aby zapewnić przejazd samochodów zarówno na prawy, jak i na lewy brzeg stolicy.

Informację tę podano w mediach społecznościowych.

Wcześniej w Kijowie już drugi dzień z rzędu utrzymywały się poważne problemy komunikacyjne. Na Moście Północnym w kierunku Počajny pozostawiono tylko jeden pas ruchu, co spowodowało ogromne korki. Samochody praktycznie nie poruszają się, a pasażerowie transportu publicznego zmuszeni są pokonywać część trasy pieszo.

Przypomnijmy, że rano 9 listopada w Kijowie wystąpiły znaczne problemy z ruchem drogowym. Na głównych arteriach stolicy oraz na przeprawach przez Dniepr utworzyły się kilometrowe korki, a opóźnienia na poszczególnych odcinkach sięgają prawie godziny.

Przypomnijmy, że w stolicy wprowadzane są rezerwowe schematy połączeń między lewym a prawym brzegiem Dniepru. Nowe zasady mają pomóc odciążyć mosty i uporządkować przepływ ruchu.

Mieszkańcy i goście Kijowa zostali poinformowani o częściowym ograniczeniu ruchu na Moście Północnym. Zmiany dla kierowców zaczną obowiązywać od godziny 11:00 w piątek, 19 czerwca, dlatego zaleca się kierowcom wcześniejsze planowanie tras.

W związku ze skutkami ataków rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasę autobusów przejeżdżających przez Most Północny. Obecnie transport publiczny jest kierowany na objazd przez most Podolski.

Przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę, 7 listopada, rosyjskie siły terrorystyczne trzykrotnie uderzyły na Kijów rakietami balistycznymi.

Czytaj nas na