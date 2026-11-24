Od 24 do 27 listopada 2026 roku włącznie na schodach ruchomych 16 stacji kijowskiego metra będzie rozbrzmiewał fragment opery „Kreont” ukraińskiego kompozytora Dmytro Bortnianskiego.

Po udanej premierze w Wenecji utwór miał zostać zaprezentowany również na innych europejskich scenach, jednak później partytura zaginęła. Z tego powodu opera przez około 250 lat była uważana za zaginioną.

Nagranie audio będzie odtwarzane wieczorem. Projekt ten jest związany z 250. rocznicą premiery utworu, która odbyła się 26 listopada 1776 roku w Wenecji.

Lista stacji metra, na których będzie można usłyszeć fragment opery:



„Arsenalna”,

„Wokzalna”,

„Zvirynetska”,

„Złote Wrota”,

„Kłowska”,

„Łukjanowska”,

„Majdan Niepodległości”,

„Pałac Sportu”,

„Peczerska”,

„Plac Bohaterów Ukrainy”,

„Instytut Politechniczny”,

„Syrets”,

„Teatralna”,

„Uniwersytet”,

„Kreszczatyk”,

„Szulyawska”.

„Kreont” – pierwsza opera Dmytro Bortnianskiego. Po udanej premierze w Wenecji planowano wystawić dzieło również na innych europejskich scenach, jednak później partytura zaginęła i przez prawie 250 lat opera była uważana za zaginioną.

Później nuty odnaleziono w archiwum biblioteki Ajuda w Lizbonie. W 2023 roku ukraińscy artyści pod kierownictwem dyrygenta, Artysty Ludowego Ukrainy i Artysty UNESCO na rzecz Pokoju Hermana Makarenki, przywrócili tę operę w ramach projektu „Powrót świata pierwszej opery Dmytro Bortnianskiego »Kreont«”. Jej premiera odbyła się przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, odpowiedniej komisji Rady Najwyższej oraz pod patronatem UNESCO.

Według Hermana Makarenko „Kreont” stanowi ważną część ukraińskiego dziedzictwa muzycznego oraz symbol wolności, demokracji i tożsamości narodowej.

Dmytro Bortniansky (1751–1825) – wybitny ukraiński kompozytor, śpiewak i dyrygent, urodzony w mieście Hlukhiv w obwodzie sumskim (ówczesnej stolicy hetmańskiej). Początkowe wykształcenie muzyczne zdobył w szkole śpiewu w Hlukhowie, a następnie studiował we Włoszech, gdzie w wieku 25 lat skomponował swoją pierwszą operę „Kreont”. Bortnianski uważany jest za jednego z twórców klasycznej tradycji muzycznej na Ukrainie, autora ponad stu koncertów chóralnych o tematyce religijnej, oper oraz utworów instrumentalnych.

Współorganizatorami inicjatywy w metrze były organizacja charytatywna „Fundacja Global Harmony Art” oraz zespół Centrum Naukowego im. L. I. Medwiedzia.

Informację tę podano z powołaniem się na biuro prasowe Kijowskiego Miejskiego Zarządu Administracji.

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