Małe lwiątka, które zostawiono w pobliżu kliniki weterynaryjnej w Kijowie, czują się dobrze i znajdują się pod opieką Centrum Ratowania Dzikich Zwierząt. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia zwierząt.

Obecnie lwiątkami opiekują się specjaliści z Centrum Ratowania Dzikich Zwierząt. Zwierzęta czują się dobrze i stopniowo odzyskują siły.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/8940487636145204716.mp4

Szacuje się, że za około pół roku lwiątka będą gotowe do przeniesienia. Do tego czasu pozostaną pod opieką pracowników centrum.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/6467340798221967970.mp4

Nieznani sprawcy przywieźli do kliniki weterynaryjnej dwa nowo narodzone lwiątka i zostawili je tam w imieniu Centrum Ratowania Dzikich Zwierząt (Wild Animals Rescue Center). O zwierzętach w Centrum dowiedziano się dwa dni później, kiedy weterynarz zadzwoniła z pytaniem, kiedy lwiątka zostaną odebrane.

Wcześniej sąd wydał wyrok wobec właściciela lwic, które uciekły z wybiegu i biegały po Chmielnickim. Sąd uznał przewodniczącego organizacji społecznej „ZOO Ochrona” Siergieja Palochina za winnego okrutnego traktowania zwierząt, co doprowadziło do ich śmierci. Został skazany na pięć lat pozbawienia wolności, jednak sąd zamienił tę karę na rok okresu próby.

Czytaj nas na