W kijowskim metrze poinformowano o sytuacji związanej z przywróceniem ruchu pociągów przez Most Południowy

Ruch pociągów na „zielonej” linii kijowskiego metra przez Most Południowy pozostaje tymczasowo wstrzymany z powodu uszkodzeń infrastruktury spowodowanych podczas intensywnego ostrzału stolicy w nocy z 26 na 27 października. Informację tę przekazali w komentarzu przedstawiciele infolinii przedsiębiorstwa komunalnego „Kijowskie Metro”.

Na razie nie podano dokładnych terminów przywrócenia pełnego ruchu między stacjami „Wydubicze” i „Osokorki”, jednak obiecano, że pasażerowie zostaną dodatkowo poinformowani o powrocie do zwykłego rozkładu jazdy.

W okresie trwania prac remontowych pociągi linii Syretsko-Peczerskiej kursują na dwóch oddzielnych odcinkach: od stacji „Syrets” do stacji „Wydubicze” oraz od stacji „Osokorki” do stacji „Czerwony Chutir”. Podziemne stacje metra nadal działają przez całą dobę w trybie schronu podczas alarmów powietrznych.

Źródło: Przedsiębiorstwo Komunalne „Kijowskie Metro”.

Podczas ataku na stolicę rosyjskie wojska wystrzeliły kilka rakiet balistycznych w kierunku Mostu Południowego. Rzecznik Sił Powietrznych Jurij Ignat zaznaczył, że mosty mają znaczny zapas wytrzymałości, dlatego całkowite zniszczenie takich konstrukcji nie jest łatwe. Jednocześnie naprawa uszkodzonej nawierzchni drogowej będzie wymagała pewnego czasu.

W Kijowie na Moście Południowym od 6 listopada otwarto dodatkowy pas ruchu dla pojazdów jadących z lewego na prawy brzeg Dniepru. Poinformowała o tym Kijowska Miejska Administracja Państwowa.

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