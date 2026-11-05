W pięciu dzielnicach Kijowa wystąpiły przerwy w dostawach wody z powodu ostrzału ze strony Rosji

W Kijowie, w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, dzisiaj, 5 listopada, wystąpiły przerwy w dostawach wody.

W pięciu dzielnicach stolicy tymczasowo brakuje wody lub występuje obniżone ciśnienie w sieci wodociągowej.

Problemy odnotowano w następujących dzielnicach:

Dnieprowskim;

Darnickim;

Szewczenkowski;

Golosiejowskim;

Peczerskim.

Przyczyną przerw w dostawach wody były masowe rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną stolicy. Z powodu braku prądu przestały działać kluczowe obiekty wodociągowe przedsiębiorstwa „Kijówwodokanal”.

Obecnie specjaliści z „Kijówwodokanału” wraz z energetykami pracują nad usunięciem skutków uszkodzeń.

Ich zadaniem jest jak najszybsze przywrócenie stabilnego zaopatrzenia w wodę oraz niezbędnego ciśnienia wody w sieci miejskiej.

Przypomnijmy, że w ciągu dnia 5 listopada mieszkańcy Kijowa ponownie zaczęli skarżyć się na brak dostaw wody. Woda zaczęła znikać z mieszkań po godz. 12:15.

Przypomnijmy, że rano 5 listopada w trzech dzielnicach Kijowa wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

4 listopada w Kijowie całkowicie przywrócono dostawy wody. Ciśnienie w sieciach wodociągowych zostało już ustabilizowane, a wszystkie stacje pompowe miasta powróciły do normalnego trybu pracy.

Rząd przekaże Kijowowi 10 dodatkowych generatorów w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy sieci wodociągowej podczas przerw w dostawach energii elektrycznej. Kolejne 21 rezerwowych źródeł zasilania otrzyma 12 gmin w innych regionach Ukrainy.

Czytaj nas na