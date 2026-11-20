20 listopada w Wysznowym i Sofiowskiej Borszczagowce wstrzymano scentralizowane zaopatrzenie w wodę z powodu sytuacji awaryjnej w obiektach „Kijówwodokanal”.

Przyczyną były problemy z działaniem przepompowni ścieków, które odbierają ścieki z okolicznych miejscowości.

Z powodu braku zasilania lub uszkodzenia sprzętu pompowanie ścieków stało się utrudnione. Aby zapobiec przeciążeniu systemu kanalizacyjnego, ograniczono dopływ nowych ilości ścieków.

W przypadku długotrwałego przestoju stacji pomp kolektory mogą się przepełnić. Stwarza to ryzyko lokalnych zalania, w szczególności piwnic i pomieszczeń na niższych kondygnacjach budynków. Jednocześnie według stanu na 20 listopada nie ma doniesień o masowym przepełnieniu kolektorów ani o wycieku ścieków na ulice.

Problemy pojawiły się w związku z intensywnym atakiem rosyjskim na Kijów w nocy z 19 na 20 listopada. Przedsiębiorstwo „Kijówwodokanal” poinformowało o uszkodzeniach obiektów należących do przedsiębiorstwa oraz o przerwach w dostawach wody w kilku dzielnicach stolicy.

Mieszkańcom zaleca się maksymalne ograniczenie korzystania z kanalizacji, w szczególności odłożenie prania i innych czynności domowych, które generują znaczne ilości ścieków. Przywrócenie dostaw wody planowane jest po zakończeniu prac awaryjno-naprawczych.

Wcześniej rosyjskie pociski balistyczne uszkodziły trzy mosty w Kijowie, co utrudnia ruch między brzegami.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzony został główny budynek Uniwersytetu Dragomanowa.

Ponadto w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podilskiej.

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