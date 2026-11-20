Serwis internetowy UA.NEWS zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia Ukrainy z prośbą o sprawdzenie działalności kliniki medycyny estetycznej „Tryfonova M.D.”, a także dwóch podmiotów gospodarczych działających pod tą marką. Powodem były materiały z postępowania karnego dotyczące możliwej nielegalnej produkcji i sprzedaży sfałszowanych preparatów „Biopatid” zawierających substancję czynną tyrzepatyd.

W redakcji uważa się, że okoliczności przedstawione w dokumentach sądowych mogą świadczyć nie tylko o możliwym nielegalnym obrocie środkami leczniczymi, ale także o naruszeniu warunków licencyjnych prowadzenia praktyki medycznej oraz potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia pacjentów.

Informacje na ten temat zawarto w pismie UA.NEWS skierowanym do Ministerstwa Zdrowia Ukrainy.

Co wiadomo o postępowaniu karnym w sprawie preparatu Biopatid

Jak zauważa redakcja, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz prokuratura obwodowa w Dniepropietrowsku prowadzą postępowanie karne nr 42026040000000008 z dnia 5 stycznia 2026 roku.

W jego ramach prowadzone jest dochodzenie w sprawie okoliczności ewentualnej nielegalnej produkcji, przechowywania, transportu, wysyłki i sprzedaży sfałszowanych środków leczniczych. W szczególności chodzi o preparaty o nazwie handlowej „Biopatid”, zawierające substancję czynną tyrzeapatyd.

Okoliczności sprawy, według informacji serwisu UA.NEWS, zostały przedstawione w postanowieniu Centralnego Sądu Rejonowego miasta Dniepr z dnia 14 września 2026 r. w sprawie nr 203/9409/26, a także w materiałach zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Według wersji śledztwa klinika medycyny estetycznej „Tryfonova M.D.”, znajdująca się przy ulicy Nabierżno-Rybalskiej 5 w Kijowie, mogła być wykorzystywana do przechowywania, prezentacji, stosowania i sprzedaży preparatów „Biopatid”.

W aktach postępowania karnego mowa jest również o prawdopodobnym udziale Marii Tryfonowej w popularyzacji i promocji tych produktów. Według wersji śledztwa w tym celu mogły być wykorzystywane jej status zawodowy, autorytet lekarza oraz reputacja kliniki.

W szczególności wśród okoliczności przedstawionych w akcie oskarżenia wymieniono:

wykorzystywanie pomieszczeń kliniki do przechowywania, prezentacji, stosowania i sprzedaży preparatów „Biopatid”;

prowadzenie kursów szkoleniowych, wykładów, szkoleń i warsztatów dotyczących sposobów stosowania tych preparatów;

udzielanie zaleceń dotyczących ich stosowania oraz praktyczna demonstracja odpowiednich procedur;

wydawanie certyfikatów uczestnikom szkoleń;

promowanie preparatów za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz wykorzystywanie autorytetu zawodowego lekarza w celu budowania zaufania do produktów.

Ponadto w aktach postępowania pojawia się konkretny przypadek prawdopodobnej sprzedaży preparatu „Biopatid 60 mg/2 ml” w dniu 14 marca 2026 r. bezpośrednio na terenie kliniki w Kijowie.

Więcej szczegółów na temat przebiegu śledztwa oraz stanowiska prokuratora serwis UA.NEWS przedstawił w osobnym wywiadzie dotyczącym sprawy „Biopatid”.

Dlaczego redakcja prosi o sprawdzenie kliniki

W swoim apelu serwis UA.NEWS zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo preparatów, które są przedmiotem postępowania karnego.

Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach, zarządzeniem Państwowej Służby Ukrainy ds. Leków i Kontroli Narkotyków z dnia 16 stycznia 2026 r. nr 20-001.3/002.0/17-26 zakazano sprzedaży, przechowywania i stosowania preparatów „Biopatid”.

Również w postanowieniu sądowym z dnia 14 września 2026 r. przytoczono informacje Państwowej Służby ds. Leków dotyczące zaklasyfikowania środków zawierających substancję czynną tyrzepatyd jako produktów leczniczych.

W opinii redakcji okoliczności te wymagają odrębnej oceny ze strony Ministerstwa Zdrowia, ponieważ ewentualne stosowanie preparatów, których obrót został zakazany przez uprawniony organ państwowy, może stanowić zagrożenie dla pacjentów.

W apelu podkreślono kilka potencjalnych zagrożeń:

możliwym stosowaniu w praktyce medycznej preparatów, których sprzedaż, przechowywanie i stosowanie są zabronione;

udzielaniu pacjentom zaleceń dotyczących środków o niepotwierdzonym pochodzeniu, jakości i bezpieczeństwie;

możliwe naruszenia zasad przepisywania leków;

niewłaściwym informowaniu pacjentów, prowadzeniu dokumentacji medycznej oraz zapewnianiu bezpieczeństwa opieki medycznej.

Redakcja zauważa, że wykorzystywanie statusu lekarza i reputacji licencjonowanej kliniki mogło budować u pacjentów przekonanie, że dane preparaty są legalne, wysokiej jakości i bezpieczne.

Których konkretnie licencjobiorców prosi się o sprawdzenie

W piśmie skierowanym do Ministerstwa Zdrowia redakcja zwraca uwagę nie tylko na spółkę „TRIFONOVA MD”, ale także na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Marię Trifonową.

Chodzi o dwa podmioty gospodarcze posiadające licencje na prowadzenie praktyki medycznej:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – Maria Wiktorowna Trifonowa. Licencja została wydana zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia nr 1077 z dnia 16 maja 2019 r. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „TRIFONOVA MD” (kod EDRPOU 43768871). Licencja została wydana zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia nr 2673 z dnia 18 listopada 2020 r.

Redakcja zwraca się do ministerstwa z prośbą o ustalenie, który z licencjobiorców prowadził praktykę medyczną w lokalu kliniki przy ulicy Nabierżno-Rybałskiej 5.

Proponuje się również ustalenie, czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą Maria Trifonowa prowadziła prywatną praktykę lekarską, udzielała konsultacji pacjentom lub brała udział w innej działalności zawodowej związanej ze stosowaniem preparatów „Biopatid”.

Wśród innych kwestii, o których sprawdzenie prosi UA.NEWS, znajdują się:

czy w pomieszczeniach kliniki przepisywano, stosowano, przechowywano, prezentowano lub rozpowszechniano preparaty „Biopatid”;

czy w działalność tę zaangażowani byli inni pracownicy służby zdrowia;

czy przestrzegano wymogów przepisów dotyczących opieki zdrowotnej;

czy działalność obu licencjobiorców jest zgodna z warunkami licencyjnymi prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie praktyki medycznej.

Warunki te zostały zatwierdzone rozporządzeniem Rady Ministrów Ukrainy nr 285 z dnia 2 marca 2016 r.

Na jakiej podstawie Ministerstwo Zdrowia może przeprowadzić kontrolę

W swoim piśmie redakcja powołuje się na część trzecią artykułu 19 ustawy Ukrainy „O licencjonowaniu rodzajów działalności gospodarczej”.

Przepis ten przewiduje możliwość przeprowadzenia nieplanowanego działania w ramach nadzoru państwowego w przypadku istnienia udokumentowanego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpośrednio związanego z działalnością licencjobiorcy.

Ponadto serwis UA.NEWS powołuje się na art. 6 ustawy Ukrainy „O podstawowych zasadach nadzoru państwowego (kontroli) w dziedzinie działalności gospodarczej” oraz na uchwałę Rady Ministrów Ukrainy nr 303 z dnia 13 marca 2022 r., która określa szczególne zasady sprawowania nadzoru państwowego w czasie stanu wojennego.

W redakcji zaznaczają, że wcześniej Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na zapytanie dziennikarskie Kristiny Lomenko poinformowało o braku samodzielnej podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli wyłącznie z inicjatywy dziennikarza.

Jednak obecne wnioski, jak podkreślają w UA.NEWS, opierają się nie tylko na zapytaniu dziennikarskim, ale na konkretnych materiałach postępowania karnego, postanowieniu sądowym oraz informacjach o zakazie obrotu odpowiednimi preparatami.

Jednocześnie redakcja przyznaje, że samo wszczęcie postępowania karnego nie stanowi dowodu naruszenia warunków licencyjnych. Niemniej jednak, jej zdaniem, przytoczone fakty wymagają niezależnej kontroli ze strony organu wydającego licencję.

Czego UA.NEWS domaga się od Ministerstwa Zdrowia

W swoim piśmie redakcja zwraca się do Ministerstwa Zdrowia o rozpatrzenie przedstawionych okoliczności jako informacji o potencjalnym, potwierdzonym dokumentami zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzi.

W szczególności zwraca się do ministerstwa o ustalenie, czy istnieją podstawy prawne do przeprowadzenia niezaplanowanych kontroli jednoosobowej działalności gospodarczej Marii Trifonowej oraz spółki „TRIFONOVA MD”, a w przypadku istnienia takich podstaw – o podjęcie decyzji o ich przeprowadzeniu z zachowaniem wymogów ustawowych.

W trakcie kontroli proponuje się ocenę przestrzegania przez licencjobiorców wymogów dotyczących bezpieczeństwa opieki medycznej, stosowania środków leczniczych, prowadzenia dokumentacji medycznej, informowania pacjentów oraz organizacji praktyki medycznej.

W przypadku potwierdzenia naruszeń redakcja zwraca się do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie środków reagowania przewidzianych przez prawo. W razie potrzeby proponuje się również zwrócenie się do Państwowej Służby Lekowej oraz organów dochodzeniowych w celu uzyskania dodatkowych dokumentów i informacji.

Osobno serwis UA.NEWS prosi o poinformowanie redakcji o wynikach rozpatrzenia wniosku oraz o podjętej decyzji. Jeśli Ministerstwo Zdrowia odmówi przeprowadzenia kontroli, dziennikarze proszą o przedstawienie uzasadnionego wyjaśnienia z podaniem podstaw prawnych takiej odmowy.

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