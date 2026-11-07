Rząd organizuje ochronę techniczną 9 obiektów infrastruktury krytycznej należących do „Kijówwodokanału”

Państwowa Agencja Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy poinformowała 7 listopada, że organizuje zabezpieczenia inżynieryjne 9 obiektów infrastruktury krytycznej należących do „Kijówwodokanału”.

W 7 obiektach prace już się rozpoczęły. W pozostałych dwóch rozpoczną się w najbliższym czasie. Ogółem do prac na dziewięciu obiektach zostanie zaangażowanych co najmniej siedem doświadczonych firm wykonawczych. Zdaniem przedstawicieli rządu pozwoli to zapewnić niezbędne tempo, jakość prac oraz konkurencję między wykonawcami.

„Jeszcze dwa miesiące temu, zdając sobie sprawę, że może zaistnieć potrzeba ochrony tych obiektów, przeprowadziliśmy ankietę wśród firm wykonawczych dotyczącą ich gotowości do rozpoczęcia prac na obiektach „Kijówwodokanału”. Wówczas grupa przedsiębiorstw „Autostrada” odmówiła” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Wcześniej dyrektor firmy „Autostrada” oskarżył Państwową Agencję Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy o wykluczenie go, jako wykonawcy, z realizacji wspomnianych prac.

„W październiku 2026 roku firma Autostrada otrzymała od szefa Agencji Odbudowy pilne zlecenie – rozpoczęcie prac związanych z zabezpieczeniem obiektów Kyivvodokanalu. Jednak już 4 listopada 2026 r. od zleceniodawcy budowy otrzymano następujące instrukcje – zgodnie z ustną dyspozycją pierwszej zastępczyni przewodniczącego Agencji Odbudowy Inny Wnukowej firma „Autostrada” ma wstrzymać realizację wymienionych obiektów” — napisał Maksym Szkil.

Państwowa Agencja Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy podkreśla, że informacje o zaangażowaniu firm z Zaporoża w prace na obiektach „Kijówwodokanału” są niezgodne z prawdą.

„Chciałbym zaznaczyć, że obecnie Agencja posiada umowy z setkami firm wykonawczych na terenie całej Ukrainy. A skargi dotyczące podziału prac słyszymy tylko od jednej firmy – „Autostrady”. Jednocześnie wymagania wobec wszystkich wykonawców są takie same” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Przypomnijmy, że wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, iż kierownictwo „Kijówwodokanału” może zostać zmienione, jeśli przedsiębiorstwo nie przyspieszy prac w obliczu problemów z dostawami energii w stolicy. Według niego służby komunalne powinny działać sprawniej, ponieważ Kijów przechodzi trudny okres z powodu rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną.

6 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przewodniczył naradzie poświęconej likwidacji skutków rosyjskich ataków, przywróceniu dostaw energii oraz sytuacji w regionach.

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko odpowiedział na krytykę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą gotowości stolicy do sezonu grzewczego oraz ewentualnych problemów z dostawami energii elektrycznej i wody.

Czytaj nas na