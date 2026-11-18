W Kijowie, według stanu na poranek 18 listopada, utrzymuje się dobry poziom jakości powietrza, a stacje monitorujące nie odnotowują znaczącego zanieczyszczenia. Najniższe wskaźniki zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicy Darnytska, natomiast nieco wyższe wartości – w dzielnicach Obolonska i Podilskaja.

Dane z różnych serwisów monitorujących mogą się nieco różnić, ponieważ korzystają one z własnych sieci stacji i metod przetwarzania informacji.

Dlatego przy ocenie sytuacji warto brać pod uwagę ogólną dynamikę i wskaźniki w konkretnej dzielnicy, a nie opierać się wyłącznie na jednej wartości.

Jakość powietrza może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed dłuższym przebywaniem na zewnątrz zaleca się sprawdzenie aktualnych danych.

Interaktywna mapa SaveEcoBot przedstawia poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Kijowie oraz w poszczególnych dzielnicach stolicy. Serwis wykorzystuje dane z sieci internetowych stacji monitorujących, z których część działa w trybie czasu rzeczywistego.

O godz. 07:00 18 listopada 2026 r. ogólny wskaźnik jakości powietrza w Kijowie odpowiadał poziomowi dobremu.

Według danych z monitoringu:

dzielnica Darnytska – 23 AQI: najniższy wskaźnik zanieczyszczenia spośród wymienionych dzielnic;

Dzielnica Obolonska – 46 AQI: dobry poziom jakości powietrza;

Dzielnica Podil – 46 AQI: również dobry poziom.

Zatem rano 18 listopada najkorzystniejsza sytuacja panowała w dzielnicy Darnytska.

Mapa Aqicn umożliwia śledzenie wskaźnika jakości powietrza w czasie rzeczywistym oraz przeglądanie odczytów poszczególnych stacji monitorujących. Serwis wykorzystuje skalę od dobrego do niebezpiecznego poziomu zanieczyszczenia.

System LUN Miasto AIR mierzy stężenie drobnoziarnistych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także temperaturę i wilgotność powietrza. Dane ze stacji są wyświetlane na interaktywnej mapie w formacie AQI.

Im wyższa wartość wskaźnika AQI, tym większy poziom zanieczyszczenia powietrza. Aby ocenić sytuację, warto porównać dane z kilku serwisów i śledzić zmiany w ciągu dnia.

Jeśli wskaźniki zanieczyszczenia wzrosną, należy ograniczyć przebywanie na świeżym powietrzu i, jeśli to możliwe, pozostać w pomieszczeniu.

Specjaliści zalecają:

zamknąć okna i drzwi, aby ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczonego powietrza do mieszkania;

przewietrzyć pomieszczenia po poprawie sytuacji;

unikać intensywnego wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu, ponieważ podczas aktywności fizycznej człowiek wdycha większą ilość powietrza;

w przypadku posiadania oczyszczacza powietrza należy go używać zgodnie z instrukcją producenta.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze. Zaleca się im śledzenie wskaźników jakości powietrza oraz własnego samopoczucia.

Przypominamy, że według stanu na poranek 16 listopada w stolicy nie odnotowano znacznego zanieczyszczenia powietrza, a ogólny poziom jego jakości oceniany jest jako umiarkowany. Aby dowiedzieć się, w których dzielnicach Kijowa powietrze jest czystsze, oraz śledzić zmiany wskaźników w czasie rzeczywistym, można skorzystać z serwisów SaveEcoBot, LUN Miasto AIR i Aqicn.

W Kijowie rano 13 listopada 2026 roku utrzymywał się umiarkowany poziom jakości powietrza. Stacje monitorujące nie odnotowują znaczących zanieczyszczeń, jednak wskaźniki w różnych dzielnicach stolicy różnią się między sobą.

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