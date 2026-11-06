W dzielnicy Obolon w Kijowie podczas pożaru w budynku znaleziono ciało człowieka

W piątek, 6 listopada, w dzielnicy Obolon w stolicy, na ulicy Priorskiej, wybuchł pożar na trzecim piętrze trzypiętrowego budynku niemieszkalnego.

Według danych Głównego Zarządu Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w Kijowie zgłoszenie o sytuacji nadzwyczajnej wpłynęło o godz. 16:39, a już o godz. 17:29 strażacy całkowicie ugaszili pożar na powierzchni 20 metrów kwadratowych. Podczas akcji gaśniczej ratownicy znaleźli na miejscu zdarzenia ciało osoby bez oznak życia.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.

W Kijowie w ciągu dnia 6 listopada na polecenie „Ukrenergo” wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

W Kijowie, w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, 5 listopada wystąpiły przerwy w dostawach wody.

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