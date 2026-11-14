W mieszkaniu jednego z zastępców prokuratora Kijowa trwają przeszukania — donoszą media

Media donoszą, że 14 listopada przeprowadzane są pilne przeszukania w mieszkaniu jednego z zastępców prokuratora Kijowa.



Przeszukania prowadzi Inspekcja Generalna Biura Prokuratora Generalnego we współpracy z pracownikami Państwowego Biura Śledczego (DBR).

Nie podano, o kogo konkretnie chodzi ani w ramach jakiego postępowania karnego. Sam fakt przeprowadzenia przeszukania potwierdziła szefowa departamentu polityki informacyjnej Biura Prokuratora Generalnego Marjana Hajowska-Kovbasyuk w rozmowie z serwisem Glavkom.

Przypomnijmy, że po wyjściu z aresztu śledczego w Kijowie 13 listopada generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergiej Duka przedstawił swoją wersję wydarzeń wyjaśniającą, dlaczego Narodowa Agencja ds. Zwalczania Korupcji (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) postawiły mu zarzuty. Poinformował również, że podczas realizacji pierwszego etapu operacji „Karfagen” pracownicy NABU zabezpieczyli z gabinetu pierwszej zastępczyni prokuratora generalnego Ukrainy Marii Wdowiczenko wszystkie dokumenty i materiały zawierające informacje dotyczące pracowników NABU.

Jegor Burkin, osoba wymieniona w nagraniach NABU w sprawie „Karfagen”, w wywiadzie udzielonym blogerowi Wasylowi Tymoszenko poinformował, że musiał płacić funkcjonariuszom organów ścigania za „ochronę” swoich call center.

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