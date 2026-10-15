Sąd Najwyższy ma ustalić, czy Kowański pełni stanowisko pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Ukrainy zgodnie z prawem.

W wyniku pozwu wniesionego przez byłego posła do parlamentu Ukrainy Igora Mosijczuka podniesiono kwestię posiadania odpowiednich uprawnień przez obecnego pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Kowalskiego.

Na czym polega istota problemu prawnego?

Kowalski został wyznaczony do pełnienia obowiązków prokuratora generalnego, pełniąc jednocześnie funkcję szefa prokuratury obwodowej w Chmielnickim. Jednocześnie, zgodnie z argumentacją zawartą w pozwie, okres jego uprawnień na stanowisku szefa prokuratury obwodowej już się zakończył. Rodzi to zasadnicze pytanie prawne: czy osoba może nadal pełnić obowiązki prokuratora generalnego, jeśli wygasły uprawnienia, które stanowiły prawny warunek jej powołania? Jeśli sprawowanie poprzedniego stanowiska było niezbędnym warunkiem prawnym powierzenia obowiązków prokuratora generalnego, wygaśnięcie odpowiednich uprawnień może podważyć legalność dalszego wykonywania tych obowiązków.

Nie chodzi tu jedynie o status konkretnego urzędnika, ale także o pewność prawną w odniesieniu do podejmowanych przez niego decyzji, podpisywanych dokumentów oraz dokonywanych przez niego nominacji kadrowych. Ostateczną ocenę prawną powinien wydać sąd.

W państwie prawa uprawnienia urzędnika powinny opierać się nie na politycznej celowości, lecz na prawie. Żadne stanowisko, w tym stanowisko prokuratora generalnego, nie może stanowić wyjątku od tej zasady.

Przypomnijmy, że 17 września 2026 roku Wołodymyr Zełenski powierzył Antonowi Kowalskiemu pełnienie obowiązków prokuratora generalnego Ukrainy. Wcześniej, 15 września 2026 r., Zełenski podpisał dekret o odwołaniu Rusłana Kravczenki ze stanowiska prokuratora generalnego.

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