Dziennikarze projektu „Spetskor” ponownie odwiedzili Desniańską Okręgową Administrację Państwową w Kijowie, aby porozmawiać z jej szefem, Maksymem Bachmatowem. Tym razem chcieli dowiedzieć się, dlaczego pod adresem redakcji i jej dziennikarzy padają oskarżenia i wulgarne słowa, a także zadać pytania dotyczące majątku i nieruchomości tego urzędnika.

Jak informuje redakcja „Spetskor”, dziennikarze zwrócili się oficjalnie do Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji z wnioskiem o sprawdzenie oświadczenia majątkowego Maksyma Bachmatowa za rok 2025.



Na podstawie analizy dokumentu redakcja zwróciła uwagę na samochód klasy premium, z którego przewodniczący Rady Rejonowej Desna korzystał w ramach leasingu. Według dziennikarzy w oświadczeniu nie uwzględniono wielomiesięcznego korzystania z tego pojazdu, mimo że odpowiednie uprawnienie wygasło dopiero w sierpniu.

Kiedy ekipa filmowa próbowała zadać pytania Bachmatowowi przy wejściu do budynku administracji, urzędnik nie chciał rozmawiać z dziennikarzami – zamiast tego głośno zatrzasnął przed nimi drzwi.

Dziennikarze zwracają uwagę, że nie jest to pierwszy przypadek, kiedy szef Rady Rejonowej Desnianskiej unika ich pytań.

Historia kontaktów z dziennikarzami ma również swoją poprzednią kontynuację. Na początku listopada 2026 roku, podczas próby uzyskania komentarza na temat sytuacji majątkowej urzędnika, sporów sądowych oraz stanu schronów w rejonie Desnyanskiego, Bachmatow, według doniesień mediów, dopuścił się obraźliwych wypowiedzi pod adresem ekipy filmowej. W szczególności nazwał dziennikarzy „gównianymi mediami” i oskarżył ich o przygotowywanie rzekomo prorosyjskich materiałów. Redakcja „Specjalnych korespondentów” oświadczyła, że zwróciła się do organów ścigania w związku z możliwym utrudnianiem działalności dziennikarskiej.

Konflikty z urzędnikami i weteranami

Jeden z najgłośniejszych skandali z udziałem Bachmatowa miał miejsce 27 sierpnia 2025 roku. Podczas publicznego sprawozdania przewodniczącego Desniańskiej Rady Rejonowej doszło do sporu z zastępczynią przewodniczącego Kijowskiej Rady Administracji Miejskiej Anną Starostenko. Na nagraniu wideo uchwycono, jak Bachmatow wyrwał jej mikrofon, a następnie siłą wypchnął ją z trybuny. Starostenko zgłosiła, że doszło do fizycznej presji, natomiast Bachmatow zaprzeczył użyciu siły i oskarżył urzędniczkę o prowokowanie konfliktu.

Następnie Rada Miasta Kijowa poparła apel do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z żądaniem zwolnienia Bachmatowa. Za odpowiednią uchwałą głosowało 69 radnych.

Kolejny konflikt wybuchł w 2026 roku wokół Alei Bohaterów w dzielnicy Desniańska. Weterani, żołnierze, rodziny poległych obrońców oraz lokalni mieszkańcy wyrazili niezadowolenie ze sposobu realizacji pomnika. 8 lipca przed siedzibą administracji odbyła się akcja protestacyjna, której uczestnicy domagali się zwolnienia Bachmatowa. Petycję do prezydenta podpisało około 250 osób.

Tymczasem kwestia majątkowa urzędnika pozostaje w centrum zainteresowania dziennikarzy. W październiku 2026 roku serwis „Korespondenci Specjalni” opublikował materiał dotyczący jego oświadczeń majątkowych, w którym zwrócono uwagę między innymi na sztabki złota, nieruchomości, zmiany w składzie majątku oraz samochody. Redakcja podkreśliła, że część okoliczności wymaga dodatkowej weryfikacji.

Obecnie dziennikarze domagają się od Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) zweryfikowania oświadczenia majątkowego za rok 2025. To agencja antykorupcyjna ma ustalić, czy uwagi redakcji dotyczące samochodu i innych danych majątkowych znajdą potwierdzenie.

Tym razem dziennikarze również nie otrzymali odpowiedzi na swoje pytania.

Przypomnijmy, że przewodniczący Desniańskiej Rady Rejonowej Bakhmatow już wcześniej urządził emocjonalną scenę i obrzucił dziennikarzy wyzwiskami.

Adwokat Oleksij Szewczuk zwrócił się do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z prośbą o ocenę pracy szefa Desniańskiej Rejonowej Administracji Państwowej w Kijowie Maksyma Bachmatowa oraz rozważenie możliwości jego zwolnienia. Zdaniem prawnika zachowanie urzędnika i jego publiczne wypowiedzi nie odpowiadają wymogom okresu wojny.

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