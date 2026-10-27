Wideo: W Kijowie po ostrzale powstały korki, Most Południowy jest zamknięty, metro działa z ograniczeniami

Rankiem 27 października, po rosyjskim ostrzale rakietowym w Kijowie, ruch uliczny uległ znacznemu utrudnieniu. Na lewym i prawym brzegu stolicy powstały korki, Most Południowy jest zamknięty, a metro nie kursuje na wszystkich odcinkach.

Najtrudniejsza sytuacja panuje na lewym brzegu: korek przed zamkniętym Mostem Południowym ciągnie się już od osiedla Charkowskiego.

Znaczne opóźnienia w ruchu odnotowuje się również na szosie Charkowskiej i moście Darnickim — sięgają one nawet 21 minut.

Na prawym brzegu ruch drogowy jest również utrudniony. Według danych Google Maps korki odnotowano na następujących odcinkach:

Aleja Stepana Bandery — opóźnienie 10–15 minut;

ulica Nabierżno-Rybalska — 14 minut;

aleja Walerija Łobanowskiego — 9 minut;

ulica Żyliańska — 9 minut;

ulica Iwana Wyhowskiego — 8 minut;

Aleja Brześciowska — 8 minut.

Ogromne korki na lewym brzegu powstały z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu metra oraz uszkodzenia Mostu Południowego, który jest obecnie całkowicie zamknięty dla ruchu. Na „zielonej” linii metra tymczasowo wstrzymano ruch pociągów między stacjami „Osokorki” a „Czerwony Chutir”.

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Ponadto policja blokuje ruch pojazdów na ulicach w pobliżu miejsc uderzeń.

Aby zrekompensować brak pełnego ruchu metra, miasto zwiększyło liczbę autobusów na trasach.

Ponadto autobus nr 72 kursuje z zmianą trasy na ulicy Nowokostyantynowskiej w obu kierunkach z powodu zamknięcia ruchu przez policję.

W kierunku stacji metra „Kontraktowa Plac”: ulica Tulczyńska — ulica Kyryliwska — ulica Mykoły Kravczenka — dalej zgodnie z trasą.

W kierunku osiedla „Synoozerny”: ulica Mykoły Kravczenka — ulica Kyryliwska — dalej zgodnie z dotychczasową trasą.

Aby rano 27 października dostać się z lewego na prawy brzeg, w szczególności z Osokorków na Majdan Niepodległości, pasażerowie będą musieli zapłacić:

Uklon:

„Standard” — 768–803 UAH;

„Komfort” — 851–886 UAH;

„Biznes” i „Szybkie wyszukiwanie” — prawie 1000 UAH, do 989 UAH.

Bolt:

„Bolt” i „Priority” — 639–699 UAH;

„Comfort” — 749–809 UAH;

dostawa „Send” — 679 UAH;

przewóz zwierząt „Pet” — 699 UAH.

Przypomnijmy, że w nocy z 26 na 27 października Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi w kilku falach.

W wyniku ataku uszkodzeniu uległ akademik uniwersytetu (DTEU), Most Południowy, szpitale oraz stacje metra.

Zginęła jedna kobieta, a 15 osób odniosło rany.

Źródło: RBC-Ukraina

W Kijowie ocenia się zniszczenia Mostu Południowego po uderzeniu rakiet balistycznych.

Wcześniej w Kijowie otwarto wszystkie stacje czerwonej linii metra.

Ponadto w Kijowie wzmocniono funkcjonowanie transportu naziemnego w związku ze zmianami w ruchu metra.

W wyniku ataku rakietami balistycznymi w Kijowie uszkodzony został Most Południowy oraz metro.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku ataku Rosji rannych zostało siedem osób, w tym pracownicy pogotowia ratunkowego.

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