W Kijowie specjaliści przeprowadzają badania mostów Północnego i Południowego, które uległy uszkodzeniom w wyniku rosyjskiego ataku. Burmistrz miasta Witalij Kliczko pokazał stopień zniszczeń mostu Północnego spowodowanych rosyjskim ostrzałem z 16 listopada.

Specjaliści określają stopień uszkodzeń konstrukcji i oceniają ich stan.

„Specjaliści przeprowadzają oględziny Mostu Północnego i Południowego. Określają stopień uszkodzeń konstrukcji. Po uzyskaniu wniosków specjalistów będziemy wiedzieć, kiedy będziemy mogli przywrócić ruch na tych mostach” – napisał.

Terminy przywrócenia ruchu na obu mostach nie są na razie znane. Decyzja o ich otwarciu zostanie podjęta po otrzymaniu opinii ekspertów.

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Informację tę przekazał Witalij Kliczko na Telegramie.

W ciągu doby 16 listopada rosyjskie wojska zaatakowały 55 miejscowości w obwodzie zaporoskim, zadając łącznie 864 uderzenia. W wyniku ostrzałów Zaporoża i rejonu zaporoskiego zginęły cztery osoby, a osiem zostało rannych.

Wieczorem 16 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Charków. Atak dotknął dzielnicę Chłodnogórską miasta.

W nocy z 16 na 17 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na stolicę. O ataku na Most Północny i Most Południowy poinformował burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

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