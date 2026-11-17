Film: Kliczko pokazał zniszczenia na Moście Północnym po rosyjskim ataku
W Kijowie specjaliści przeprowadzają badania mostów Północnego i Południowego, które uległy uszkodzeniom w wyniku rosyjskiego ataku. Burmistrz miasta Witalij Kliczko pokazał stopień zniszczeń mostu Północnego spowodowanych rosyjskim ostrzałem z 16 listopada.
Specjaliści określają stopień uszkodzeń konstrukcji i oceniają ich stan.
„Specjaliści przeprowadzają oględziny Mostu Północnego i Południowego. Określają stopień uszkodzeń konstrukcji. Po uzyskaniu wniosków specjalistów będziemy wiedzieć, kiedy będziemy mogli przywrócić ruch na tych mostach” – napisał.
Terminy przywrócenia ruchu na obu mostach nie są na razie znane. Decyzja o ich otwarciu zostanie podjęta po otrzymaniu opinii ekspertów.
Informację tę przekazał Witalij Kliczko na Telegramie.
W ciągu doby 16 listopada rosyjskie wojska zaatakowały 55 miejscowości w obwodzie zaporoskim, zadając łącznie 864 uderzenia. W wyniku ostrzałów Zaporoża i rejonu zaporoskiego zginęły cztery osoby, a osiem zostało rannych.
Wieczorem 16 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Charków. Atak dotknął dzielnicę Chłodnogórską miasta.
W nocy z 16 na 17 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na stolicę. O ataku na Most Północny i Most Południowy poinformował burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.