Film: Kliczko odpowiedział na pytanie dotyczące przerwy w dostawie prądu w budynku, w którym ma mieszkanie

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko skomentował informację, że w budynku w centrum stolicy, w którym znajduje się jego mieszkanie, rzekomo nie stosuje się harmonogramów przerw w dostawach energii elektrycznej ze względu na podłączenie do obiektu infrastruktury krytycznej. Powiedział o tym w programie „Radio Swoboda”.

Według Kliczki nie ma on żadnego wpływu na decyzje dotyczące podłączenia linii i sam był zaskoczony tą informacją. Ponadto szef stolicy zapewnił, że osobiście doświadczył braku prądu w domu.

„Nie mam żadnego wpływu na KMVA, absolutnie żadnego – to po pierwsze. Po drugie, kiedy otrzymałem tę informację, również byłem zaskoczony tą sprawą. Mogę powiedzieć, że wracam do domu dość późno i kilka razy nie miałem prądu, a bezpieczniki ciągle się przepalały – a to oznacza, że z elektryką nie wszystko jest w porządku i napięcie się waha. Rozmawiałem z sąsiadami, oni również mówią, że były przerwy w dostawie prądu. Jeśli chodzi o podłączenie do infrastruktury krytycznej – to pytanie nie do mnie, a do DTEK. Jestem w domu od północy do szóstej rano, kiedy śpię” – oświadczył Witalij Kliczko.

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Przypomnijmy, że Kliczko domaga się od szefów dzielnic Kijowa rozbudowy sieci schronów.

Metro na stacji Winogradar zostanie uruchomione nie wcześniej niż w 2027 roku.

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