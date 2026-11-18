W miejscowości Nowi Pietrivcy w rejonie Wyshhorod w wyniku rosyjskiego ataku 18 listopada cztery osoby odniosły obrażenia. Uszkodzono dwa budynki mieszkalne, w których wybuchły pożary.

Ratownicy uratowali kobietę, która przeżyła uderzenie rosyjskiego drona. Dwóm kolejnym poszkodowanym, w tym dziecku, w ewakuacji pomogli lokalni mieszkańcy.

Pożary zostały już ugaszone. Na miejscu trwają działania ratownicze.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

Wcześniej informowano, że wieczorem 18 listopada w dzielnicy Pechersk w Kijowie odłamki rosyjskiego drona uderzyły w 28-piętrowy budynek mieszkalny na wysokości 11. piętra. Na miejsce zdarzenia zmierzają służby ratownicze.

W Kijowie rozległ się wybuch w związku z atakiem dronów, w dzielnicy Pozyanki nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

Rosyjski atak na Kijów: w czterech dzielnicach odnotowano skutki ataku, są poszkodowani.

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