Podczas porannego szczytu komunikacyjnego 12 listopada dziesiątki autobusów z pasażerami utknęły w korkach przy wyjeździe z Troieszyny.

Niektórzy potrzebowali nawet godziny, by pokonać odcinek w pobliżu centrum handlowego Sky Mall, zamiast zwyczajowych 10 minut.

Według analityka transportowego Oleksandra Greczka, pomimo zakazu na ten odcinek masowo wjeżdżają samochody prywatne. Niektórzy kierowcy próbują przejechać, okazując różne legitymacje służbowe lub kłócąc się z funkcjonariuszami patrolu.

W Kijowie kierowcy z Troieszyny w godzinach szczytu, pomimo ograniczeń ruchu, próbują przejechać przez Most Północny. Stosują różne sztuczki, w tym okazywanie legitymacji. Policja rygorystycznie kontroluje ruch samochodowy. https://t.co/TjVFrS1xsI — GLAVKOM (@GLAVCOM_UA) 12 listopada 2026

Stwierdził również, że policja nieustannie zmienia przepisy ruchu drogowego: raz zezwala na przejazd wszystkich pojazdów jednym pasem, a raz rezerwuje go wyłącznie dla transportu publicznego.

Z powodu korków tysiące mieszkańców Troieszyny zmuszone są iść pieszo w kierunku Mostu Północnego.

Źródło: Oleksandr Hrechko

Podczas ataku na stolicę rosyjskie wojska wystrzeliły kilka rakiet balistycznych w kierunku Mostu Południowego. Rzecznik Sił Powietrznych Jurij Ignat zaznaczył, że mosty mają znaczny zapas wytrzymałości, dlatego całkowite zniszczenie takich konstrukcji nie jest łatwe. Jednocześnie naprawa uszkodzonej nawierzchni drogowej będzie wymagała pewnego czasu.

W Kijowie na Moście Południowym od 6 listopada otwarto dodatkowy pas ruchu dla pojazdów jadących z lewego na prawy brzeg Dniepru. Poinformowała o tym Kijowska Miejska Administracja Państwowa.

W przypadku jednoczesnego ograniczenia ruchu samochodowego na wszystkich mostach w Kijowie kierowcy będą musieli korzystać z tras objazdowych przez zapory elektrowni wodnych w Kijowie i Kanowie. W zależności od kierunku jazdy i wybranej przeprawy podróż może się znacznie wydłużyć.

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