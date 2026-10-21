Policja w Kijowie opublikowała nagranie przedstawiające pierwsze minuty po uderzeniu rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego z silnikiem odrzutowym w 24-piętrowy budynek mieszkalny w dzielnicy Swiatoszyńskiej stolicy.

Na miejsce szybko przybyli funkcjonariusze 1. pułku policji specjalnego przeznaczenia, pracownicy Swiatoszyńskiej Komendy Policji oraz policji ochronnej. Funkcjonariusze chwycili za gaśnice i węże strażackie, pomagając gasić pożar w mieszkaniu ogarniętym płomieniami.

Podczas rozbierania gruzów w budynku znaleziono ciała dwóch osób – 28-letniego mężczyzny i 30-letniej kobiety. Jeszcze dwoje mieszkańców odniosło obrażenia.

Policjanci nadal pracują na miejscu ataku, dokumentują skutki rosyjskiego uderzenia i udzielają pomocy poszkodowanym.

Źródło: Policja w Kijowie

Wieczorem 20 października rosyjskie drony uderzyły w dwóch dzielnicach Kijowa — Desniańskim i Swiatoszyńskim. W jednym przypadku dron uderzył w budynek magazynowy, w drugim — na teren spółdzielni garażowej. Na miejsce zdarzeń wysłano służby ratownicze.

W dzielnicy Bucza w obwodzie kijowskim dzisiaj, 21 października, w wyniku ataku na obiekty energetyczne odnotowano awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Energetycy pracują nad jak najszybszym przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

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